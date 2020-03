Star Service accélère sur les énergies alternatives

Le spécialiste de la logistique du dernier kilomètre va prochainement intégrer à sa flotte 5 nouveaux véhicules électriques et 45 Iveco Daily fonctionnant au gaz naturel. Celle-ci comptera alors 250 véhicules alternatifs.

Star Service s’est fixé pour objectif d’assurer 100 % de ses livraisons à l’aide de véhicules dits propres. Pour cela, le spécialiste de la logistique du dernier kilomètre, qui intervient dans les secteurs du retail, de la santé, de la restauration et de l’automobile, s’est lancé dans une opération de verdissement progressif de sa flotte en intégrant des véhicules électriques, hybrides et GNV.

La dernière initiative en date porte sur l’acquisition de 45 Iveco Daily fonctionnant au gaz naturel, en l’occurrence 42 3T5 mono et bi-températures, deux porteurs de 7T2 mono-température, et un porteur de 19T bi-températures. Ces véhicules seront prochainement en exploitation en Ile-de-France et majoritairement dédiés à l’activité de livraison de produits alimentaires Star Service Gourmet. L’entreprise vient également de procéder à l’achat de 5 véhicules électriques destinés quant à eux à l’activité de livraison e-commerce Star Service Retail.

"Nous travaillons étroitement avec les constructeurs pour développer des solutions de transport éco-responsables", explique Alain Blouzard, le directeur de Soluvan, la filiale d’ingénierie et de gestion de parc de Star Service. Parmi les 250 véhicules alternatifs qui composent désormais sa flotte, on trouve notamment la Renault Zoe avec des caissons tri-températures utilisées pour les laboratoires, le Volkswagen e-Crafter et le Renault Kangoo Z.E. hydrogène. Alain Blouzard confie également travailler "en collaboration avec Volkswagen afin de tester prochainement le nouveau T6 électrique."