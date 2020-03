Près d'un tiers des véhicules électriques immatriculés dans les réseaux

En janvier et février 2020, la part des véhicules électrifiés immatriculés en véhicules de démonstration atteint 27,7 %. Si l'on y ajoute les loueurs de courte durée et les immatriculations des constructeurs, le pourcentage grimpe à 37,7 %. On est loin d'un engouement des particuliers !



Une part de marché de plus de 6,8 % sur les deux premiers mois de l'année 2020 pour les véhicules électriques et de 11 % pour les véhicules hybrides : les Français ont-ils réellement été touchés par la grâce écologique et le souci environnemental ?

Une analyse des immatriculations par canaux et par énergie, réalisée par AAA Data, nous montre plutôt une part d’immatriculations tactiques de 37,7 %, si l’on considère les véhicules électriques et hybrides. Ainsi, sur un volume total de 52 541 unités immatriculés depuis janvier 2020, 20 160 l’ont été dans un des canaux tactiques du marché à savoir le constructeur lui-même (1 980 unités), les loueurs de courte durée (5 787 véhicules) et les véhicules de démonstration (14 706 modèles).

Les particuliers ne sont donc à l’origine que de 20 607 cartes grises, soit 38,5 % du marché global des véhicules électrifiés. Tandis que les sociétés ont immatriculé 11,8 % du volume total et les loueurs de longue durée 10,8 %. Un niveau proche du marché global (toutes motorisations confondues) puisque sur ces deux mois la part des particuliers a atteint 40,7 %.

Tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne et certaines marques, au-delà des VD liés à la commercialisation d’un véhicule, se sont largement positionnés pour pousser les véhicules. Ainsi Peugeot au travers ses trois nouveaux modèles électrifiés (208, 3008 et 508) accumule 7 244 immatriculations dont 50 % sont à mettre au compte des canaux dits tactiques.

Mais la marque ayant le plus joué avec les VD sur les véhicules électrifiés depuis janvier reste sans conteste Volkswagen avec 72 % de ses cartes grises (5 modèles) sur ce seul canal. Mercedes se positionne également dans le haut du panier avec un taux d’immatriculations tactiques de 61,5 % sur les deux premiers mois de l’année.

Parmi les marques les plus vertueuses figurent Kia avec 44 % des Niro, Optima, Soul et Sportage qui sont achetés par des particuliers et 20,8 % par des loueurs de longue durée et sociétés. BMW ne compte également que 30,9 % d’immatriculations tactiques sur les 947 cartes grises de véhicules électrifiés de janvier et février 2020. Ford, de son côté affiche un taux chez les loueurs et les garages de l’ordre de 47,5%. La Renault Zoe reste sans conteste la voiture électrique la plus vendue aux particuliers. Sur 8 407 unités mises à la route, presque 51 % l’ont été auprès d’acheteurs particuliers et 11 % par les sociétés et loueurs de longue durée.

Enfin Toyota reste la marque la plus distribuée. 43,8 % de ses modèles électrifiés arrivent chez les particuliers auxquels s’ajoutent 26,7 % de son volume total dans les entreprises et les loueurs de longue durée.