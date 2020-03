Eurorepar étoffe sa gamme filtration

Avec plus de 1 200 références en filtration, la gamme multimarque du constructeur PSA couvre en moyenne 97 % du parc roulant européen.

Le constructeur PSA poursuit le développement de son catalogue de pièces multimarque. Après le lancement en décembre dernier d’une nouvelle gamme de batteries start & stop, la marque Eurorepar propose 100 nouvelles références en filtration.

Cette extension permet ainsi de répondre à la demande des professionnels en assurant un taux de couverture moyen de 97 % du parc roulant en Europe pour des applications telles que : Iveco Daily IV, Kia Rio I, Opel Astra IV, Opel Corsa I, Opel Antara, Renault Clio IV, Renault Trafic III, Renault Twingo III, Seat Ibiza V, Smart Fortwo II, Citroën Berlingo III, Citroën C4, Peugeot 206, Peugeot 407, Peugeot Boxer III…

Avec plus de 1 200 références, la gamme filtration comprend 185 filtres à carburant Diesel (à vis, à cartouche, serti, intégrant la génération de filtres monoblocs plastiques et métalliques), 53 filtres essence (pour tous les véhicules à carburateur et à injection), 212 filtres à huile (filtres serti-vissés spin-on intégrant les fonctions filtration, by-pass et anti-retour et filtres à cartouche), 515 filtres à air (cellulose, synthétique et semi synthétique) et 288 filtres habitacle (à particules et à charbon).

Pour rappel, la marque multimarque du groupe PSA est présente dans une centaine de pays et comprend plus de 12 000 références.