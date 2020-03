Grâce à cet accord avec Autoneo, Distrigo affirme sa stratégie de "one stop shop" pour la distribution de pièces de rechange auprès des réparateurs indépendants.

Distrigo séduit le réseau de carrosseries Autoneo

Parti à la conquête des réparateurs indépendants avec l’offre de pièces Distrigo, PSA vient d’annoncer un nouvel accord avec Autoneo. Le réseau de carrossiers va pouvoir bénéficier de l’offre "one stop shop" du constructeur.

Distrigo accélère sa stratégie grands comptes et annonce un nouveau partenariat avec le réseau de carrossiers Autoneo. Grâce à cet accord, les réparateurs de l’enseigne pourront s’approvisionner auprès des plaques de distribution de pièces du groupe PSA et accéder à l’ensemble de leur offre : pièces constructeur, programme Eurorepar, pièces d'équipementiers et pièces de réemploi.

Jacques-Edouard Daubresse, vice-président pièces et services France de PSA, s’est félicité de ce partenariat, qui concrétise selon lui "l’offensive commerciale de Distrigo".

Autoneo est né en 2004 à l'initiative des distributeurs de peinture automobile du groupement Centaure dont l'objectif était de créer un réseau de carrossiers indépendants. Ce dernier compte aujourd’hui plus de 270 ateliers de réparation.