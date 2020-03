Marchel Koops, directeur commercial d'Athlon, et Önder Erdem, directeur général de Hedef Filo.

Athlon arrive en Turquie

Le loueur longue durée s’implante dans un nouveau pays, la Turquie, par le biais d’un partenaire local, Hedef Filo, dont la flotte se compose de 20 000 véhicules.

Athlon arrive en Turquie. Ce développement à l’international s’effectue non pas directement via une filiale mais par le biais d’un partenariat avec un acteur local. En choisissant cette approche, on imagine que la filiale de Daimler souhaite limiter les risques, la Turquie sortant tout juste d’une crise financière ayant coûté quelques plumes à ses concurrents implantés dans le pays.

Le choix d’Athlon s’est porté sur Hedef Filo, une société fondée en 2003. Elle est décrite comme l’une des principales structures de location longue durée du pays avec une flotte de 20 000 véhicules sous contrat. Elle emploie 200 collaborateurs et dispose de bureaux à Istanbul, Ankara, Izmir et Bursa.

"La Turquie est un marché intéressant car de nombreuses sociétés internationales y font des affaires, analyse Marchel Koops, le directeur commercial d'Athlon. Nous pouvons désormais les accompagner de manière transparente avec nos offres sur ce marché".

Athlon est désormais présent dans plus de 20 pays, dont 11 via des filiales. Sa flotte gérée s’élève à 425 000 véhicules, dont plus de 40 000 en France.