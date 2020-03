L'ACEA révèle des chiffres clés sur la relation commerciale entre le Royaume-Uni et l'UE des 27 dans le secteur de l'automobile.

Automobile : les dix chiffres du commerce entre l’Europe et le Royaume-Uni

En quelques données clés, l’ACEA s’est penchée sur les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans l'industrie automobile. De quoi donner un aperçu de l’impact du Brexit.

Le 1er février dernier, le Royaume-Uni sortait de l’Union européenne, après la tenue d’un référendum en 2016. S’en suit aujourd’hui une période de transition, dont l’échéance est jusqu’ici prévue pour le 31 décembre 2020. Son objectif : garder un statu quo pour les particuliers et les entreprises, afin de laisser le temps à chacun de préparer la mise en œuvre de l’accord de retrait et d’anticiper la relation future entre l’UE et le Royaume-Uni, qui doit encore être négociée.

Une fin de période de transition qui aura forcement des implications pour les acteurs économique, qu’un accord soit conclu ou non. Mais qu’en est-il dans le secteur automobile ? L’ACEA livre 10 chiffres clés représentatifs de la relation commerciale dans le secteur automobile entre le Royaume-Uni et l’Union européenne en 2019. De quoi donner un aperçu de l’impact de ce Brexit sur l’activité.

79,8 % : la part des véhicules produits au Royaume-Uni puis exportés, toutes zones confondues, en 2019. Une proportion qui correspond à 1 102 107 véhicules, sur un total de 1 381 405 unités fabriquées au total. Seuls 20,2 % de la production est ainsi destinée au marché national, soit un peu moins de 280 000 unités.

67,9 % : la part des véhicules produits dans l’Europe des 27 destinés à la vente dans cette zone, soit 11 122 819 unités. Seul un peu moins d’un tiers des véhicules produits dans l’Europe des 27 est exporté, toutes zones confondues, soit 5,2 millions de véhicules.

2,2 millions : le nombre de véhicules produits dans l’Europe des 27 puis exportés vers le Royaume-Uni en 2019, ce qui représente 42,3 % du total des véhicules exportés par l’Europe. Ces 2,2 millions d’unités représentent en revanche 81 % du total des véhicules importés par le Royaume-Uni.

806 867 : le nombre de véhicules fabriqués au Royaume-Uni à destination de l’Europe des 27. Ce nombre représente 18 % des importations européennes de véhicules, mais 73 % des exportations de véhicules fabriqués au Royaume-Uni en 2019.

39,5 milliards : le montant représenté par les exportations de véhicules en provenance de l’UE vers le Royaume-Uni en 2019. Le montant des importations de l’UE de véhicules issus de l’industrie anglo-saxonne atteint 13,3 milliards soit une balance largement excédentaire pour l’UE des 27.

14,3 milliards : le montant représenté par les exportations de véhicule en provenance du Royaume-Uni à destination des 27 marchés de l’UE. Le montant des importations du Royaume-Uni de véhicules fabriqués dans l’UE atteint 40,6 milliards, soit une balance commerciale déficitaire de plus de 26 milliards d’euros.

80 % : les parts des composants importés par le Royaume-Uni, en provenance de l’UE des 27 en 2019, soit, en valeur, 12,5 milliards d’euros.

62 % : la proportion des composants fabriqués par le Royaume-Uni destinés à être exportés dans l’UE des 27, soit, en valeur, soit 5,5 milliards d’euros. Ici encore, la balance commerciale du Royaume-Uni s’affiche en déficit de 7 milliards d’euros.

33 : le nombre de sites de production automobiles au Royaume-Uni, ce qui inclut les sites fabriquant des moteurs, des véhicules mais aussi les sites d’équipementiers. Ce nombre atteint 309 au sein de l’Union européenne des 27.

823 000 : le nombre d’Anglais vivant du secteur automobile, qui contribue à hauteur de 20,2 milliards d’euros dans l’économie du pays. 13,8 millions d’Européens, soit 6,1 % de la population active dans l’UE des 27 est employée dans l’industrie automobile qui génère 7,2 % du PIB de la zone.