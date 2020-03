Le réseau pourrait compter 50 sites à la fin de l'année. Il totalisera plus de 3 500 unités, selon les prévisions.

Easy VO ajoute 8 centres à son maillage

L'enseigne de distribution de véhicules d'occasion à moins de 10 000 euros a multiplié les ouvertures depuis le début de l'année 2020. Sur toute une moitié nord, ce sont 8 sites qui ont été ajoutés.

La prospection porte ses fruits. L'œuvre de présentation du concept EasyVO par Frank Molina, son directeur, a permis de convaincre trois investisseurs pour un total de quatre nouvelles ouvertures de points de vente depuis le début de l'exercice, selon un décompte fait au 12 mars 2020.

Parmi les investisseurs entrés dans le réseau de distribution de VO à moins de 10 000 euros, on trouve notamment le groupe DMD qui a érigé le panneau à Saint-Nazaire (44), sur le terrain de la concession Hyundai. Le potentiel de ce point de vente a été évalué à 150 unités par an. Autre référence du Top 100 à avoir misé sur le concept, Philippe Dugardin a fait coup double en trouvant deux emplacements à Lille (59) et Calais (62). Le site lillois présentant toutes les caractéristiques d'un point de vente à 250 unités annuelles. Par ailleurs, le label Easy VO a été associé à la création d'une entreprise, Le Centre Occasion, fondée en décembre 2019, dans la banlieue d'Angers (49). Il s'agit du projet d'un nouvel investisseur indépendant issu de la distribution automobile.

A ce périmètre s'ajoutent quatre autres lieux de vente aux couleurs du label occasion. Cette fois, ils ont été ouverts en propre par le groupe Amplitude, porteur de la licence. Ainsi, Easy VO s'est installé à Compiègne et Saint-Maximin (60), puis à Bourges (18) et à Orléans (45), où le groupe vient de reprendre des affaires du groupe Parot. Conjuguées, toutes ces ouvertures de centres portent à 32 le nombre de points de vente du réseau national. La moitié ayant été créée par des investisseurs privés.

50 sites et 3 500 ventes à fin 2020 ?

"Nous devrions arriver à 50 sites à la fin de l'année", estime Franck Molina au vu des dossiers encore en cours. Une grande part de ces futurs points de représentation sera due à des développements de partenaires actuels. Le groupe DMD a manifesté son intérêt, tout comme Péricaud, qui a dressé le panneau à Limoges (87), par exemple. Il reste encore des zones à couvrir, fait un appel du pied, Franck Molina. La région sud-ouest, de Bordeaux à Biarritz, apparait en haut de ses priorités.

En attendant d'y trouver un relai local, tout porte donc à croire que le label Easy VO dans son ensemble pourrait engendrer 3 500 immatriculations de VO, en 2020. "Nous projetions 4 000 unités, mais le contexte actuel nous pousse à la prudence sur les ambitions", ne cache pas Franck Molina. Il se félicite cependant d'avoir désormais atteint une taille critique suffisante pour négocier des approvisionnements défiant la concurrence. Des modèles récents de Citroën C3, Hyundai i10 et Kia Picanto, à 9 990 euros, viendront prochainement fleurir les parcs de ses partenaires.

Mais qu'en est-il d'Easy VU, l'alternative pour les utilitaires ? Outre les déploiements adossés à Easy VO, Franck Molina n'est pas passé loin de compter un premier site entièrement dédié, chez Vulcain, son membre historique. Mais faute d'espace suffisant, le projet a été ajourné. Qu'à cela ne tienne, "un partenaire nous a présenté un plan pour un centre Easy VU et Easy VO dans notre zone de chalandise", confie le directeur de la marque. Selon toutes vraisemblances, il sera inauguré en fin d'année.