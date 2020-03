Opel revient dans la course avec la Corsa-e

La firme allemande va lancer une coupe de marque qui se disputera au volant de Corsa 100 % électrique. Première course le 21 août 2020. Opel va également ajouter une Corsa RC4 (ex-R2) à son offre compétition client.

La Corsa-e est dans les showrooms depuis le début du mois de mars 2020 mais la petite allemande 100 % électrique va connaître une autre vie à partir du 21 août prochain. En effet, la Corsa-e va être engagée dans le rallye allemand de Saarland-Platz.

Opel relance donc une coupe de marque comme il l'avait notamment fait avec l'Adam Cup au début des années 2010. Cette fois, le modèle destiné à la course sera un véhicule 100 % électrique comme l'avait annoncé le concept Corsa e-Rally Cup. Le calendrier de cette coupe de marque, qui débutera donc en août 2020, devrait compter une dizaine d'épreuves sur le sol allemand. L'objectif du constructeur est d'avoir une quinzaine de Corsa-e Rally au départ de chaque manche.

Comme pour sa production classique, Opel veut que sa voiture de rallye soit accessible. Bien que les tarifs ne soient pas encore connus, le constructeur avance la somme d'environ 50 000 euros HT. Pour mémoire, une Adam destinée à la Cup demandait à l'époque environ 28 000 euros HT en France. L'Allemagne est pour l'instant privilégiée mais d'autres pays se sont déjà montrés intéressés, soit par l'engagement d'une voiture, soit par l'éventualité de proposer cette coupe dans leur pays. Opel France avait notamment importé l'Adam Cup dans le Championnat de France des rallyes en 2013 et 2014.

En développement depuis décembre 2019

Le développement de cette nouvelle Corsa de rallye a débuté en décembre 2019. Elle est aujourd'hui aux mains de Marijan Griebel, un jeune pilote allemand qui a déjà brillé en Championnat d'Europe (deux titres en ERC Junior) notamment avec une Opel Adam R2.

Cette Corsa pas comme les autres reprend le groupe motopropulseur de la version de série avec une puissance équivalente à 136 chevaux et un couple de 260 Nm. La préparation lui a également fait perdre une grosse centaine de kilos mais elle reste toutefois lourde avec environ 1 400 kilos sur la balance. Cela étant, les premiers tests indiquent qu'elle est aussi rapide, au kilomètre, qu'une Adam Cup qui, à l'époque, développait 145 chevaux pour 1 090 kilos.

Mais l'arrivée de l'électricité dans la course oblige à quelques réflexions. Le constructeur a minutieusement étudié les rallyes pour que les voitures puissent, du fait de leur autonomie limitée, parcourir les spéciales sans encombre. Pour les épreuves les plus longues, Opel souhaite au minimum qu'elles se battent sur 80 % des spéciales. La problématique de recharge, lors des parcs d'assistance, se pose aussi et le constructeur travaille encore sur ce point, réfléchissant, par exemple, à utiliser un camion de recharge. Il devra également se pencher, avec les autorités, sur la gestion de l'énergie lors de l'intervention des commissaires, des mécanos et même du public, pour aider un pilote en difficulté dans une spéciale. Autant de points qui seront étudiés et réglés d'ici le 21 août prochain.

Opel Motorsport est logiquement intégré à PSA Racing

Mais Opel ne va pas se limiter à cette coupe de marque. Aujourd'hui dans le groupe PSA, la branche compétition Opel Motorsport a été intégrée à PSA Racing. Rüsselsheim a le lead sur la Corsa-e de rallye mais grâce aux synergies de groupe, le blitz proposera bientôt à ses clients une Opel Corsa RC4, une cousine proche de la 208 Rally4 que Peugeot vient de présenter. Avec cette deuxième offre de compétition client, la marque veut reprendre pied dans ce sport où elle a glané de nombreux titres dans les décennies passées.

Elle veut aussi développer une vraie politique de découverte de talents. En effet, avec l'appui du groupe PSA, de jeunes pilotes "Opel", après avoir brillé avec une Corsa-e puis une RC4, pourraient poursuivre à grimper dans la hiérarchie avec d'autres marques du groupe comme par exemple au volant d'une Citroën C3 R5.