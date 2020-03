La marge opérationnelle automobile 2019 se limite à 4,9 % contre 7,2 % un an plus tôt (-2,3 points).

Bilan mitigé pour BMW en 2019

Malgré un chiffre d'affaires en hausse de 7,6 % en 2019, à plus de 104 milliards d'euros, BMW a vu son bénéfice net reculer de 28,9 %, à 5 milliards d'euros. Le groupe paye notamment une provision de 1,4 milliard et ses lourds investissements dans l'électrique.

Le constructeur allemand BMW a annoncé, jeudi 12 mars 2020, un bénéfice net en baisse de 28,9 % sur l'exercice 2019, année marquée par de lourdes provisions pour risques juridiques et une hausse des investissements dans un environnement économique morose.

Malgré un chiffre d'affaires record de 104,2 milliards d'euros aidé par les ventes de voitures plus luxueuses, le bénéfice net ressort à 5 milliards, affecté notamment par une provision de 1,4 milliard d'euros dans le cadre d'une enquête anticartel européenne, comptabilisée au premier trimestre. La Commission européenne accuse depuis début 2019 BMW, Volkswagen et Daimler de s'être entendus pour éviter de se faire concurrence sur les technologies réduisant les émissions polluantes.

Après un premier trimestre plombé par cette couverture du risque juridique, BMW affiche un bénéfice avant impôts en hausse de 18 % au deuxième semestre. "Le groupe a amélioré sa profitabilité et son résultat trimestre après trimestre au cours de l'année malgré l'environnement compliqué", a commenté Oliver Zipse, le patron du groupe munichois. Sur l'ensemble de 2019, le résultat opérationnel a atteint 7,4 milliards d'euros, en baisse de 17 %. La marge opérationnelle, très observée par les marchés, reste ainsi en recul de 3,1 points, à 6,8 %. La seule marge automobile se limite à 4,9 % contre 7,2 % un an plus tôt (-2,3 points). Celle de l'activité moto a même progressé de 0,1 point à 8,2 %.

Autre facteur ayant pesé sur les résultats, BMW investit massivement dans l'électrique : les dépenses en recherche et développement ont augmenté de 12 %, à près de 6 milliards d'euros, et les investissements de 12 %, à 5,7 milliards. D'autant plus que "la part plus importante de voitures électriques contribue à la hausse des coûts de production", note BMW dans un communiqué.

L'électrification est pourtant inévitable : dès cette année, les constructeurs devront afficher sur leur flotte de voitures neuves vendues en Europe des émissions moyennes (pondérées par poids des véhicules) de CO2 inférieures à 95 grammes par kilomètre, sous peine d'amendes. L'objectif est impossible à atteindre sans une hausse significative des ventes de voitures électriques ou hybrides. BMW prévoit 25 modèles électrifiés d'ici 2023 - dont "plus de la moitié" entièrement électriques - pour multiplier par deux les ventes de ces voitures d'ici 2021 par rapport à l'année dernière. Le constructeur "va atteindre cette année l'objectif européen" avec la réduction de 20 % des émissions moyennes des voitures BMW vendues en Europe.

Pour financer la transition, le constructeur a lancé un programme visant 12 milliards d'euros d'économies dès fin 2022, reposant notamment sur une réduction de la complexité de son offre. La moitié des motorisations traditionnelles va disparaitre de l'offre tandis que l'accent sera mis sur les modèles les plus rentables. Les ventes de voitures de luxe, qui ont déjà tiré le chiffre d'affaires, doivent "doubler" cette année par rapport à 2018. Cela étant, BMW n'a fourni aucune prévision sur l'année 2020. (avec AFP).