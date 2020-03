BYmyCAR part à l’aventure avec Byton

Le groupe de Jean-Louis Mosca va distribuer en exclusivité la marque chinoise en France. Le premier modèle sera un SUV électrique, le M-Byte, offrant jusqu’à 460 kilomètres d’autonomie.

Byton comptait frapper fort à l’occasion du Salon de Genève avec la révélation de son plan de conquête du marché européen. Mais le coronavirus est passé par là, reléguant les annonces du constructeur chinois au second plan.

Toujours est-il que ce fameux plan existe et semble bien avancé. On apprend ainsi que le premier modèle de la marque, le M-Byte, un SUV 100 % électrique offrant entre 360 et 460 kilomètres d’autonomie en cycle WLTP selon les versions, a suscité un intérêt réel chez 25 000 clients en Europe. Ceux-ci pourront convertir leur première prise de contact en précommande à compter du second semestre 2020 moyennant un acompte de 500 euros remboursable.

Cet accueil, a priori favorable, a convaincu la marque chinoise de s’implanter sur le marché européen d’ici la fin 2021 en ouvrant, dans un premier temps, des showrooms en Suisse, en Allemagne, en Norvège, en France, aux Pays-Bas et en Suède. Dans chacun de ces pays, un partenaire exclusif sera chargé de la distribution et de l’après-vente. Certains sont déjà connus.

En France, Byton a trouvé un allié de poids avec BYmyCAR, le numéro 3 de la distribution automobile dans l’Hexagone avec 42 000 VN et 33 800 VO écoulés en 2018 selon le Top 100 du Journal de l’Automobile. Pour Jean-Louis Mosca, le président du groupe, "Byton et son commerce hybride de service orienté vers le client correspond à notre vision du futur de la vente au détail. Cet état d’esprit commun nous donne une confiance totale pour le partenariat qui fournit des solutions de mobilité à nos clients".

En Suède et en Norvège, Byton a noué un partenariat avec Hedin Automotive, faisant de même avec le groupe Louwman aux Pays-Bas et Modern Driving en Suisse. En Allemagne, plusieurs pistes sont à l’étude. La marque prévoit d’ouvrir son premier point de vente européen à Zurich au deuxième trimestre 2021, une vingtaine devant suivre dans des villes comme Oslo, Berlin, Amsterdam et Paris.