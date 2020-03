Coronavirus : Norauto prend l'initiative de fermer tout son réseau

L'enseigne de centres autos a pris la courageuse décision de stopper l'activité de ses 400 centres en France, succursales et franchisés, pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Le choix de la raison pour Norauto. Alors qu'un arrêté du ministère des Solidarités et de la Santé détaille depuis quelques heures les commerces pouvant poursuivre leur activité en dépit des annonces du Premier ministre Edouard Philippe, l'enseigne du groupe Mobivia a pris l'initiative de laisser son réseau tricolore fermé "dès aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre".

"Nous vivons actuellement une période particulière avec la progression rapide dans notre pays du virus Covid-19. Depuis le début de cette crise, notre priorité absolue a été de garantir la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients, et avons mis en œuvre toutes les mesures recommandées par les autorités sanitaires dans l’ensemble des nos 400 centres en France ", explique Norauto sur sa page Linkedin.

L'activité en ligne maintenue

Une décision confirmée et réaffirmée ce jour malgré la parution de l'arrêté ministériel. "Nous sommes constamment en relation avec les autorités, nous a précisé une porte-parole de la société. Nous suivons l'évolution de la situation de près mais l'éventualité de mesures de confinement plus poussées ou totales nous a convaincu du bienfondé de cette décision". Un choix qui prévaut pour les succursales et les magasins franchisés.

Pour assurer un service minimum à ses clients, l'enseigne maintient toutefois son activité en ligne avec une livraison gratuite pour toutes commandes passées sur le site norauto.fr, à compter de ce soir. "Face à cet événement hors normes, la santé de tous doit être la priorité absolue. Prenons donc soin de nous et de ceux qui nous entourent !", conclut Norauto.