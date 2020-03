Renault stoppe sa production en France jusqu'à nouvel ordre

En plus de quatre usines espagnoles, Renault vient d'indiquer qu'il stoppait l'ensemble de ses sites industriels français jusqu'à nouvel ordre.

"A partir du lundi 16 mars 2020, en fin de journée, le Groupe Renault suspendra toutes ses activités de production sur les sites industriels français afin de protéger ses salariés dans le contexte de pandémie du Covid-19 et dans le respect des mesures prises par le gouvernement français" a indiqué le constructeur dans un communiqué.

Un arrêt de production qui concerne 12 sites dans l'Hexagone et 18 000 salariés. Le constructeur indique également qu'il adaptera son dispositif industriel dans les autres pays européens "en fonction de la situation de chaque pays."

"On attend des précisions sur les conditions d'indemnisation du chômage partiel", a déclaré Fabien Gâche de la CGT, qui demande "le maintien de la rémunération à 100% pour l'ensemble du personnel".

A cette situation française s'ajoute celle de l'Espagne où quatre usines du constructeur au losange vont également suspendre leur production. Un porte-parole de la marque en Espagne, joint par l'AFP, a indiqué que les usines sont mises à l'arrêt en raison de problèmes d'approvisionnement en pièces détachées et pour "protéger les travailleurs. Certains de nos fournisseurs se trouvent dans des zones où le transport est bloqué, des zones proches de la ville d'Igualada (en Catalogne) qui ont été mises en quarantaine", a-t-il précisé.

Les usines Renault arrêtées sont situées à Valladolid (deux unités), Palencia et Séville. Elles emploient au total "un peu moins de 10 000 personnes". L'un des deux sites de Valladolid (2 400 salariés), produit notamment un moteur diesel 1.5 dCi qui équipe de nombreux véhicules assemblés aussi dans d'autres pays, ce qui peut laisser craindre un impact de l'arrêt de production hors d'Espagne. Ce site fabrique 40 % de la demande de moteurs du groupe (essence et diesel) et exporte 70 % de sa production, y compris pour le compte des partenaires Nissan et Mercedes, selon le site internet de Renault.

L'autre usine de Valladolid (3 800 salariés) assemble le Captur, un des modèles les plus vendus de la marque au losange. Palencia (2 300 salariés) produit le Kadjar et la Megane, deux autres modèles de grande diffusion, tandis que l'usine de Séville (1 100 salariés) fabrique des boîtes de vitesse. (avec AFP).