Sixt prend l’eau au premier trimestre 2020

L’activité du loueur courte durée est fortement perturbée par la crise mondiale, en témoigne sa perte de 5,1 millions d’euros au premier trimestre 2020. Il mise sur un rebond progressif de la demande au second semestre.

Rien ne va plus dans le secteur de la location courte durée où les pertes des principaux acteurs s’accumulent depuis le mois de mars, point de départ de la paralysie mondiale liée au coronavirus. Après Europcar, Hertz et Avis, c’est au tour de Sixt d’annoncer la couleur. Au premier trimestre 2020, le loueur allemand a vu son chiffre d’affaires se contracter de 3,4 %, à 488,5 millions d’euros, et surtout ses pertes atteindre 5,1 millions d’euros alors qu’il réalisait un bénéfice de 40,1 millions d’euros à pareille époque en 2019.

"Au cours des deux premiers mois de 2020, le monde était toujours en ordre pour Sixt, car la croissance des années précédentes a même dépassé nos propres attentes", tient toutefois à préciser Erich Sixt, le PDG de Sixt SE. Selon lui, la demande devrait se normaliser progressivement au cours du second semestre à condition évidemment que les différents pays assouplissent les restrictions de voyages. Il se veut néanmoins confiant dans la capacité de son entreprise à rebondir une fois la crise passée.

La vente de Sixt Leasing suit son cours

En attendant, le loueur va poursuivre la réduction de son parc locatif à mesure que les contrats de location arriveront à échéance. La voilure a déjà été réduite de 16 % avec 55 900 véhicules intégrés à la flotte depuis janvier, contre 66 600 au premier trimestre 2019. Sixt a par ailleurs a signé début mai un accord de prêt syndiqué avec un consortium de banques pour un montant pouvant atteindre 1,5 milliard d’euros. Ce crédit syndiqué servira notamment au financement de la flotte de location.

Quant à la vente de Sixt Leasing à Hyundai Capital Bank Europe, un processus engagé avant la crise, elle poursuit son cours et devrait être finalisée au cours du second semestre 2020.