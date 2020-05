Car Avenue poursuit son expansion en Belgique avec Mercedes-Benz

L’opérateur français souhaite jeter son dévolu sur quatre concessions Mercedes-Benz du groupe belge Sogalux, à l'origine de la vente de 1 600 véhicules par an.

Malgré un contexte difficile pour l’automobile et sa distribution, Car Avenue affiche toujours ses ambitions d’expansion. Pour son centenaire, le distributeur français cherche à élargir son influence, non pas dans son pays natal, mais en Belgique. Un marché sur lequel il a posé ses premiers jalons en 2013, dans la province de Liège, avec la reprise de trois sites Mercedes-Benz : celui d’Alleur (MB, AMG, Van ProCenter et Trucks Center), de Verviers (MB, Van ProCenter) et d’Eupen (MB, Van ProCenter, Trucks Center et Smart).

C’est d’ailleurs avec ces mêmes marques que l’opérateur français, présidé par Stéphane Bailly, souhaite aujourd’hui étendre sa position dans le plat pays, en Wallonie plus précisément. Ce dernier vient d’annoncer son intention de reprendre, sous réserve de l’approbation de l’Autorité belge de la concurrence, à Sogalux (groupe Cofinpar) les concessions Mercedes-Benz de Namur, Arlon, Libramont et Marche-en-Famenne. Ainsi, la reprise de ces quatre concessions permettrait à Car Avenue de couvrir les provinces de Liège, Luxembourg et Namur.

Au sujet des chiffres, ces quatre concessions à l'étoile affichent un total de 1 600 véhicules neufs par an, pour un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros. Le tout, grâce à une équipe de 90 collaborateurs.

Rappleons qu'en 2019, le groupe Car Avenue, a écoulé à travers sa centaine de sites en France, Belgique et Luxembourg, environ 36 000 véhicules et motos, ainsi que 25 000 VO, pour un chiffre d’affaires voisin de 1,5 milliard d’euros.