Avec l'entrée de l'IA dans les usines, le groupe BMW veut produire des véhicules personnalisés plus rapidement et plus efficacement.

Les usines BMW s'appuient sur l'IA de Nvidia

Pour améliorer le rendement de ses usines, le groupe BMW a adopté une technologie d'intelligence artificielle de Nvidia. Cette plateforme robotique permet de mieux synchroniser les systèmes et les robots logistiques.

Comme chaque année, la conférence générale de Nvidia a été l'occasion de révéler nombre de collaborations signées entre la société de haute technologie californienne et le monde de l'automobile. Et parmi les annonces du GTC 2020, il y a ce nouvel accord entre le groupe de Jensen Huang, le président fondateur, et BMW portant sur l'adoption de la nouvelle plateforme robotique Isaac, par le constructeur bavarois.

En effet, l'entreprise allemande a choisi d'introduire cette dernière solution de Nvidia pour améliorer ses usines de production, en utilisant des robots logistiques basés sur des technologies informatiques et de visualisation AI avancées. La collaboration est centrée sur la mise en œuvre d'un système de bout en bout, couvrant donc de la formation et des tests jusqu'au déploiement, notamment avec des robots.

Pour BMW, l'objectif tient en quelques mots : améliorer le flux logistique des usines afin de produire des voitures personnalisées plus rapidement et plus efficacement. "L'utilisation par le groupe BMW de la plateforme robotique Isaac de Nvidia pour réimaginer leur usine est révolutionnaire", a déclaré Jensen Huang. Le plan prévoit qu'une fois développé, le système sera déployé dans les usines du monde entier. "Le groupe BMW ouvre la voie à l'ère des usines automatisées, en exploitant les percées en matière de technologies d'IA et de robotique pour créer le prochain niveau de fabrication hautement personnalisable, selon le principe du "just-in-time", et de la fabrication "juste-in-sequence"", apprécie le chantre de l'intelligence artificielle.

A ce jour, la chaîne d'approvisionnement du groupe BMW comprend des millions de pièces provenant de plus de 4 500 sites de fournisseurs, impliquant 230 000 numéros de pièces uniques. Les véhicules sont proposés aux clients avec une moyenne de 100 options différentes. Il en résulte que 99 % des commandes sont différentes les unes des autres, soit un immense défi pour la logistique de l'usine dans trois domaines fondamentaux : l'informatique, la planification logistique et l'analyse des données. Pour optimiser l'énorme complexité de ce flux de matériaux, des robots logistiques autonomes alimentés par l'IA assisteront désormais le processus de production actuel, afin d'assembler des véhicules hautement personnalisés sur la même chaîne de production.