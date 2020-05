Jeep France lance le financement au kilométrage

La marque lance en France une offre de financement, déjà éprouvée en Italie, Jeep Miles. Son principe : payer selon le kilométrage parcouru.

En cette période où les constructeurs, aidés de leur captive, rivalisent de propositions commerciales prenant le plus souvent la forme de loyers offerts, Jeep se montre un peu plus créatif. Via Leasys, filiale de FCA Bank consacrée à la mobilité, la marque propose aujourd’hui aux clients français une nouvelle offre de financement. Baptisée Jeep Miles, elle repose sur le concept de "Pay per use". En clair et en français, faire payer des mensualités en fonction de la distance réellement parcourue au volant d’un véhicule Jeep. A noter que le constructeur n’en est pas à son coup d’essai avec cette offre qui a été déployée il y a quelques mois déjà en Italie.

L’offre Jeep Miles prend la forme d’une LLD de 48 mois, sans apport obligatoire, avec une mensualité fixe à laquelle s'ajoute un montant variable calculé en fonction des kilomètres parcourus. La T-Box Mopar Connect installée à bord du véhicule permet de certifier le kilométrage effectué. Avec cette nouvelle formule, le constructeur balaie donc d’un revers l’une des contraintes bien connue de la LLD, à savoir le manque de flexibilité sur le kilométrage. L’offre Jeep Miles est aujourd’hui disponible sur toutes les finitions et motorisations des Jeep Renegade et prochainement sur les Jeep Compass.