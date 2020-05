RGPD : Midrange trouve un accord avec Data Legal Drive

En vue de mieux accompagner les professionnels de la distribution automobile, le groupe Midrange s'est rapproché de l'éditeur de logiciel français spécialisé dans la mise en conformité RGPD. Des problématiques restant à résoudre en point de vente.

Deux ans après son entrée en vigueur, le règlement européen sur la protection des données (RGPD) reste une problématique pour nombre de distributeurs automobiles. Conscient de ce fait, le groupe Midrange s'est trouvé un partenaire de choix en signant avec Data Legal Drive, l'un des plus importants éditeurs français de logiciels spécialisés dans la mise en conformité avec le nouveau cadre. Un accord officialisé par l'entreprise de services numériques, le 11 mai dernier, qui tend à renforcer l'offre AutoMobility Solutions.

Data Legal Drive est à ce jour utilisé par 400 clients sur le territoire. Ce nouveau partenariat lui ouvre les portes des points de vente automobiles. Et il y a urgence. "Les distributeurs automobiles sont au centre d’un écosystème dans lequel circule une quantité immense de données. Beaucoup ignorent que les données de la carte grise, par exemple, sont des données personnelles", rappellet-on chez Midrange.

Trois domaines d'intervention prioritaires ont été identifiés par l'entreprise de services numériques qui opère au quotidien avec les distributeurs parmi les plus importants du pays. Il y a d'abord le registre juridique, car en tant que responsables des traitements, les distributeurs doivent s’assurer de la mise en conformité juridique des contrats, des conditions générales et de nombreux autres documents qui font partie du volet de preuve exigé par la CNIL. Il y a ensuite la nécessaire sécurisation des données qui forcent les professionnels à mettre en œuvre leur propre dispositif de protection. Il y a enfin l'enjeu organisationnel puisque le RGPD apporte son lot de nouveaux processus métiers à appliquer par tous les collaborateurs.

"Pour sortir par le haut de la crise économique, le secteur automobile opère une mutation forte pour générer de nouveaux modèles économiques sur la base de l’exploitation des données personnelles, met-on en avant chez Data Legal Drive. La conformité au RGPD est dès lors incontournable, et la transformation des organisations, la mise à niveau de la sécurité et la mise à jour de l’ensemble des volets juridiques sont autant de chantiers pour lesquels notre partenariat est particulièrement pertinent".

Pour mémoire, avec AutoMobility Solutions, Midrange a accompagné 20 groupes de distribution du Top 100 et formé autant de DPO dans leur parcours de mise en conformité, depuis un an. Il est notamment question de plusieurs parcours de formation au RGPD, dont l’un a pour but d’enseigner une nouvelle posture du recueil du consentement à tous les collaborateurs en contact avec des clients.