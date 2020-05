La nouvelle offre d'Opteven couvre les VE et les hybrides neufs et ceux âgés de moins de 10 ans affichant moins de 100 000 km.

Opteven accélère sur la mobilité hybride et électrique

Une nouvelle gamme de garantie panne mécanique vient de faire son apparition dans le catalogue d'Opteven. Baptisée e-Move, elle a été conçue pour couvrir les véhicules hybrides et électriques.

L'électromobilité s'invite dans l'univers d'Opteven. La société a dévoilé, le 14 mai 2020, une toute nouvelle offre destinée à couvrir les modèles hybrides et électriques. fruit des travaux de recherche de la division Opteven Lab, e-Move propose plus précisément une garantie panne mécanique éligible aux véhicules neufs ou d'occasion.

"Nous entendons faire émerger e-Move comme un levier pour accompagner la reprise et aider les distributeurs à atteindre leurs objectifs de baisse de CO2 cette année, explique Albert Etienne, le directeur général d'Opteven.Un véhicule électrique, c’est 38 % de pièces spécifiques par rapport à un véhicule thermique et un véhicule hybride rechargeable, ce sont deux technologies sur un véhicule". De l'aveu du dirigeant, Opteven se devait absolument "d'adapter [ses] couvertures et [ses] garanties pour les faire correspondre aux réels besoins des conducteurs de ces types de véhicules et les rassurer".

Cette gamme e-Move entend donc couvrir les besoins des conducteurs de véhicules électriques ou hybrides. Sans restriction de clientèle, le produit est donc, dans un premier temps, disponible sous la marque Opteven et sera décliné cet été sous Garantie M. Moyennant 140 euros minimum, E-Medium + est ouvert aux VE de moins de 10 ans et 100 000 km, tandis que Hy-Medium + couvre les hybrides et hybrides rechargeables respectant eux aussi ses limites.

e-Move comprend des services divers dont la continuité de mobilité en cas de non chargement de la batterie, l'installation d'une borne personnelle, l'assistance avec un dépanneur pour la réparation et la participation aux frais en cas de nécessaire changement de la batterie, et dans ce cas même quand le composant n'est plus couvert par le contrat du constructeur.