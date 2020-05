Un plan de relance de l'automobile très "vert" d'ici deux semaines

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, dévoilera le plan de relance du secteur d'ici 15 jours. Le bonus pour les véhicules électriques passerait alors à 6 000 euros pour les entreprises et à 8 000 euros pour les particuliers. Les hybrides rechargeables se verraient accorder 2 000 euros.



Le ministre français de l'Economie avait déclaré, le 29 avril 2020, devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qu'il n'y aurait "pas de plan de relance de la demande avant septembre 2020." Mais comme bien souvent dans cette période inédite, la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain.

Ainsi, après le grand plan destiné au tourisme, Bruno Le Maire a déclaré sur les ondes de France Info, lundi 18 mai 2020, que l'automobile et l'aéronautique allaient bientôt faire l'objet de plans de relance spécifiques.

"J'annoncerai un plan de soutien au secteur automobile sous 15 jours, et le plus vite sera le mieux, de façon à relancer la consommation et la transformation vers un modèle plus durable", a lancé le ministre, qui a réuni récemment les responsables de cette filière. Rappelons que la PFA, la plateforme automobile aujourd'hui emmenée par Luc Chatel, appelait de ses vœux, le 4 mai dernier, ce plan de relance automobile. Le CNPA a également travaillé sur ce que pourrait être un plan de relance efficace pour le secteur.

Le locataire de Bercy a également précisé certains axes de ce futur plan. Sans réelle surprise, la transition écologique et donc les véhicules propres seront au centre du dispositif. "Cela veut dire soutien à l'achat de véhicules propres. Il faut que l'on fasse de cette crise un levier pour accélérer la transition écologique et pour encourager les Français à acheter des véhicules qui sont encore aujourd'hui trop chers pour eux", a-t-il indiqué.

Ainsi, selon nos informations, ce plan, dont l'arbitrage est prévu vers le 26 mai 2020, prévoirait un retour du bonus dédié aux véhicules électriques à 6 000 euros pour les entreprises (contre 3 000 euros aujourd'hui). Ce bonus passerait à 8 000 euros pour les particuliers (contre 6 000 euros à ce jour). Un coup de pouce de 2 000 euros serait également accordé aux motorisations hybrides rechargeables, qui ne sont actuellement éligibles à aucune aide.

La prime à la conversion serait également revue mais ne concernerait, une nouvelle fois, que les véhicules électriques et/ou hybrides, ce qui selon ce professionnel "ne correspond absolument pas aux enjeux". En effet, selon le dernier baromètre du CNPA, la masse de véhicules en stock actuellement dans les concessions concerne en grande majorité des véhicules thermiques pour une immobilisation de trésorerie de 10 miliards d'euros.

Ces décisions feraient l'objet d'un projet de loi de finances rectificative qui serait examiné en juin par le Parlement pour une mise en application dès le mois de juillet.

Selon le cabinet de conseil Nova Consulting, la mise en place d'une prime par l'Etat inciterait les Français à acheter un véhicule et plus particulièrement un véhicule hybride rechargeable. 70 % des personnes interrogées, lors d'un baromètre hebdomadaire, pourraient décider d'accélérer l'achat de leur voiture grâce à cette prime. Pour rappel, ils étaient 51 % à vouloir reporter leur acte d'achat de près de douze mois à la fin de la période de confinement.

Ainsi, ce coup de pouce se baserait sur une définition assez restrictive de la notion de véhicule propre et risque fort de se transformer en coup d'épée dans l'eau. En oubliant le simple renouvellement du parc le plus ancien, le seul effet du plan sera de creuser les déficits. Remplacer une vieille automobile Euro 3 (à partir de 2000) ou Euro 4 (2005) par un VO Euro 5 (2009) ou Euro 6 (2014), aurait contribué à améliorer les émissions du parc roulant tout en relançant la consommation.