Le financement automobile s'effondre en mars 2020

Comme cela était prévisible, le financement d’automobiles, qu’elles soient neuves ou d’occasion, a vertigineusement chuté en mars 2020.

Pas de miracle pour le financement automobile en mars 2020 : ce dernier a logiquement suivi la tendance du marché du véhicule neuf et d’occasion. Tendance très fortement baissière donc, à en croire les chiffres de l’ASF. Dans un montant total de crédit à la consommation en repli de 25 %, le secteur automobile a été encore plus durement touché. Pour le troisième mois de l’année, les financements, VN et VO confondus, ont chuté de 38,7 % à 765 millions d’euros.

Les véhicules neufs ont pesé pour 65,2 % de ce montant à près de 500 millions d’euros. Dans le détail, les financements en crédit pour les VN ont reculé de près de moitié en mars 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, pour représenter seulement 102 millions d’euros. En LOA, la chute s’est établie à 33,8 % soit un peu moins de 400 millions d’euros.

Concernant les VO, le montant généré par les financements a reculé de 40,6 % soit 266 millions d’euros. Tandis que le montant financé en crédit a reculé de 43 % à 223 millions d’euros, celui en LOA a légèrement mieux résisté, à -24,6 % soit 43 millions d’euros, un chiffre moins catastrophique à mettre sur le compte d’une base faible en 2019. Au global, le VO a généré pour 266 millions de financement, soit une diminution de 40,6 %.

Bilan peu glorieux pour le premier trimestre

L’analyse pour le premier trimestre 2020 n’est pas non plus des plus positives. Sur cette période, tandis que le montant généré par les crédits à la consommation, tous secteurs confondus, a affiché un recul de 5,2 %, l’automobile a encore une fois encore plus souffert. Un peu plus de 3 milliards de financement ont été issus de l’achat de VN et VO, soit -9,9 %. Dans le détail, les VN ont pesé pour 65,5 % de ce total, montant en recul de 9,2 %.

Ni le crédit (-25,2 % et 415 millions d’euros), ni la LOA (-3,8 % et 1,559 milliard d'euros), ont su tirer leur épingle du jeu. Le constat est plus nuancé sur le VO avec un montant de financement de près de 1,1 milliard d’euros, généré dont 918 millions en crédit (-14,4 %) et 168 millions en LOA (+14,3 %).