Stéphane Orna, nouveau directeur général de VGRF

Volkswagen Group Retail France, filiale de Porsche Holding en France, nomme Stéphane Orna au poste de directeur général. Il succède à Bernard Perreau qui ne sera resté que quelques mois à ce poste.

Volkswagen Group Retail France (VGRF) change à nouveau de directeur général. Stéphane Orna succède à Bernard Perreau qui avait été nommé à ce poste à l’automne 2019 en lieu et place de Xavier Deveza, désormais directeur général du groupe Gueudet.

Stéphane Orna, 56 ans, occupait jusqu’à présent le poste de directeur général adjoint opérationnel de VGRF. Il dispose d’une expérience de 25 ans dans l’automobile, essentiellement acquise dans la distribution. Il a évolué pendant 15 ans dans le groupe PGA Motors, devenu depuis Emil Frey France, avant de rejoindre VGRF.

36 000 VN et 34 000 VO

Le comité de direction de la filiale du groupe Porsche Holding en France se compose désormais de Michael Masson, directeur général finances, d’Olivier Lequertier et d’Alexandre Schmitt, directeurs généraux adjoints opérationnels, et de Bruno Toubalem, directeur général adjoint aux opérations et développement.

VGRF emploie 2 700 collaborateurs au sein de 80 concessions distribuant les marques du groupe Volkswagen (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Utilitaires, Porsche et Bentley). En 2019, l’entreprise a écoulé 36 000 VN et 34 000 VO, faisant d’elle l’un des premiers acteurs de la distribution automobile en France.