Benoît Sineau, OuiCar : "Des rythmes de location équivalents à ceux de 2019"

Alors que la plateforme de location s'apprêtait à découvrir un nouveau pays européen, le confinement a stoppé la machine. La levée partielle des restrictions a redonné de l'élan à OuiCar, en France, comme le confirme son PDG.

JA. Pouvez-vous nous faire un point sur la situation de la consommation de OuiCar ?

BS. Dès les annonces gouvernementales du 11 avril, nous avons observé une reprise des locations. Le volume est désormais pratiquement celui de l'an passé à la même époque. Ce qui est encourageant. Nous avons donc bon espoir que le redémarrage nous fasse passer l'été avec des rythmes équivalents là aussi à ceux de 2019.

JA. Il y a cependant cette nouvelle réalité qui s'impose. Peut-elle porter atteinte aux modèles économiques ?

BS. Depuis près de 6 ans, nous observons que les promesses ne sont pas tenues. Les expériences fâcheuses d'Autolib, Zipcar et Drivy nous ont conforté dans l'idée que le free-floating grâce à des boitiers n'est pas un modèle d'affaires viable. Il est néanmoins nécessaire d'en proposer pour répondre à certains besoins. Nous continuons donc d'en développer à petite dose. 5

% de la flotte est connectée à ce jour et, au maximum, nous pensons atteindre 15 % de pénétration. Particulièrement dans les flottes professionnelles car un contrôle d'état des véhicules peut être effectué, minimisant les risques de détérioration.

JA. Pensez-vous qu'un changement sociétal est réellement possible ?

BS. Nous l'appelons de nos vœux. C'est dans l'ADN de OuiCar, oserai-je dire. Nous sommes convaincus que 20 millions de véhicules suffiraient à assurer la mobilité quotidienne des Français et nos utilisateurs partagent cette vision. L'automobile restera centrale, mais il est possible de mieux l'employer pour être plus vertueux. La location courte durée dépend de flottes dans des agences. Le free-floating ne peut se détacher des grandes villes par souci d'équilibre économique. La location entre particuliers, autrement dit le partage, a un caractère plus universel qui a plus de sens dans la durée.

JA. Le partage ne sera possible qu'avec la confiance. Comment voyez-vous votre rôle à l'ère des mesures sanitaires ?

BS. En tant que plateforme, nous nous devons de sensibiliser les utilisateurs aux différents risques. Cela s'applique aux mesures sanitaires comme à la qualité des véhicules mis en location. Nous allons donner des recommandations et, le cas échéant, bloquer l'accès à un véhicule, si un utilisateur nous informe avoir été testé positif au virus. Il faut néanmoins garder en tête qu'il s'agit de location entre deux particuliers et que notre responsabilité se limite au rôle d'intermédiaire. La bonne foi doit devenir un standard.

JA. Comment avez-vous occupé le temps des développeurs durant le confinement ?

BS. Le lancement de la plateforme, en juin 2019, nous a propulsé dans une phase d'hyper croissance. Nos concurrents ont dans le même temps enrichi leurs services de fonctionnalités très utiles au quotidien. En septembre dernier, nous avons donc entrepris de multiplier les fonctions associées à notre application. Elles ont été finalisées durant le confinement et permettront de procéder à des réservations immédiates, d'avoir une tarification dynamique et de bénéficier d'algorithmes d'optimisation de flotte. Elles seront lancées fin mai ou début juin.

JA. Au rang des autres actualités, quelles sont les prochaines échéances ?

BS. Tout était prêt pour démarrer nos activités en Espagne, le 17 mars dernier. Ce devait être notre premier pas à l'international. Le destin en a voulu autrement. Nous allons donc reprogrammer l'ouverture du marché. Elle interviendra en juin, dans une version légère, ou en septembre, selon les modalités initiales. Toujours est-il que nous avons décidé de piloter ce territoire depuis la France, afin de réduire les coûts dans un premier temps.