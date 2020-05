Virtuo répond aux professionnels par de la location moyenne durée

La phase de redémarrage s'accompagne d'une nouveauté dans le modèle d'affaires de Virtuo. Les professionnels en recherche de flexibilité pourront souscrire à une offre de location moyenne durée.

De retour sur le chemin du bureau, tous les collaborateurs ne peuvent pas opter pour le vélo comme alternative aux transports en commun. Si bien que les gestionnaires de mobilité en entreprise ont poussé Virtuo à accoucher d'une nouvelle formule qui viendra pallier le manque de solution. Le spécialiste de la location de véhicules vient, en effet, d'officialiser une proposition de contrat de moyenne durée, comme l'a annoncé au Journal de l'Automobile, Karim Kaddooura, le cofondateur de la société.

"Nous avons beaucoup de clients professionnels et nous avons compris qu'ils réclamaient une réponse à leur problématique de parc de véhicules. Ils nous ont donc aidé à construire cette nouveauté au catalogue qui consiste à pouvoir louer une voiture pendant une période allant de 2 semaines à 3 mois", explique Karim Kaddooura. L'idée avait déjà germé avant la crise, mais le contexte l'a faite pousser plus rapidement. Elle viendra donc en complément de Virtuo for Business, la plateforme de gestion des réservations pour les clients professionnels.

"Nous leur permettons de limiter leur engagement avec un leasing plus flexible", soutient le cofondateur. Cette formule de location moyenne durée débutera à 25 euros par jour. Un tarif variant en fonction de la durée du contrat et du nombre de conducteurs. Dans les faits, après souscription, le conducteur récupère son véhicule dans un parking Virtuo et le conserve. Il ne s'agit donc pas d'une forme d'abonnement au service mais bien d'une prise de possession. Un choix opérationnel qui entraine une modification de la rotation des véhicules.

Un VE en parc en 2020

De fait, Virtuo envisage une montée en volume de la flotte. Non pas uniquement en lien avec cette nouvelle proposition, mais aussi pour aborder la période estivale, qui s'annonce sous les meilleurs auspices, selon les projections de Karim Kaddoura et son associé, Thibault Chassagne. Une "positive attitude" qui ne prend pas pour autant le pas sur la prudence. L'augmentation sera donc mesurée pour former un matelas. "Encore faut-il savoir si le stock de VN, après l'arrêt brutal des usines, sera suffisant pour nous alimenter et assurer les activités de vente traditionnelles en concession", interpelle le cofondateur.

Parlant de flotte, qu'en est-il de la transition écologique ? Et Karim Kaddoura d'annoncer qu'un véhicule électrique fera son entrée dans la gamme, au second semestre 2020. Il n'en révèle pas pour autant l'identité car les discussions vont encore bon train avec le constructeur. À la vue des accords en vigueur chez le loueur, on peut s'attendre à ce que soient sollicités Mercedes, BMW ou FCA. Toujours est-il que Virtuo a attendu que les niveaux d'autonomie s'approchent des 400 km pour coller aux besoins de ses clients avant d'investir. "Nous avons pris un engagement fort, rappelle autrement le cofondateur, celui d'avoir un parc électrifié à 50 % minimum, en 2024. Et aujourd'hui, certaines marques nous sollicitent pour intégrer notre offre avec des VE à titre expérimental, car cela leur donnerait l'opportunité de recueillir des avis de conducteurs". Une forme d'événementiel à laquelle l'entreprise n'est pas fermée.