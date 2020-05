Novares redémarre ses usines en Europe

Placé en redressement judiciaire le 24 avril 2020, Novares vient de relancer 13 de ses 19 usines européennes grâce à l'apport de 45 millions d'euros de trésorerie de la part de ses actionnaires, Bpifrance et Equistone.

En attendant la décision du tribunal de commerce de Nanterre, le 27 mai 2020, Novares a repris partiellement ses activités. En effet, grâce à l'apport de 45 millions d'euros de ses actionnaires actuels, Bpifrance et Equistone, 13 de ses 19 usines européennes ontrelancé leurs productions.

Rappelons que l'équipementier français a durement été touché par la crise sanitaire. Au plus fort des perturbations, 40 de ses 45 usines dans le monde étaient fermées. "Cela fait un manque à facturer et donc un manque de trésorerie de 4 millions d'euros par jour", avait expliqué à l'AFP le PDG de Novares, Pierre Boulet, lors du placement en redressement judiciaire le 24 avril dernier.

Sept candidats s'étaient déclarés pour une éventuelle reprise de Novares dont quatre fonds d'investissement (Apollo, Atlas, Quantum et OpenGate) et deux autres d'équipementiers automobile, le français Akwel et l'indien Motherson. Novares nous apprend dans un communiqué que "quatre de ces offres assureraient la continuité financière nécessaire au moment de la sortie du redressement judiciaire, attendue le 27 mai, ainsi que la pérennité du groupe."

Pierre Boulet demeure toutefois optimiste : "Les résultats de 2019 et ceux du début 2020 ont montré que les bases du groupe Novares sont solides. Mais la crise du Covid-19 a généré une attrition importante de notre trésorerie, en grande partie factorisée. L’objectif suprême d’être en capacité d’assurer les livraisons de nos clients, dès le mois de mai, nous a contraint à choisir l’option juridique. Nous reprenons désormais nos activités en Europe, et nous sommes confiants de pouvoir trouver dans les prochains jours une solution qui permettra à la société de redémarrer les activités des usines américaines, et d’assurer la pérennité du groupe Novares à plus long terme."

Estimation de la répartition du CA de Novares en 2019