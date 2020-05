Le groupe RCM vise le site Mercedes de Charleroi en Belgique

Le groupe RCM souhaite se porter acquéreur de la concession Mercedes à Charleroi en Belgique qui appartenait au groupe Sogalux. Ce qui porterait à 6 le nombre de concessions du groupe dans le plat pays.

Le 15 mai 2020, le groupe Car Avenue notifiait à l'Autorité de la concurrence en Belgique sa volonté de reprendre 4 concessions Mercedes à Sogalux (groupe Cofinpar) basées à Namur, Arlon Libramont et Marche-en Famenne.

Ce 19 mai, c'est au tour du groupe RCM, présidé par Ronan Chabot, d'annoncer la volonté de reprendre de la 5e concession Mercedes du groupe Sogalux, celle de Charleroi, en Belgique. Avec cette reprise, la division SAGA (qui abrite l'ensemble de la distribution Mercedes dans le groupe RCM) accueille 6 concessions en Belgique qui vont distribuer plus de 3 000 VPN et 700 utilitaires en Wallonie.

En 2019, cette concession de Charleroi a comercialisé 1 095 véhicules neufs et 350 utilitaires pour un chiffre d'affaires de 64 millions d'euros. Le groupe RCM poursuit donc sa croissance en Europe et notamment en Suisse et en Belgique. Le groupe indique d'ailleurs sur le potentiel de vente Saga Mercedes pour 2020 atteint 8 000 VPN, 8 100 VPO, 2 000 véhicules utilitaires et 700 véhicules industriels.

En 2019, le groupe RCM a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1,160 milliard d'euros.