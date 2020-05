Vivacar.fr lance son chatbot

Pour tenter de répondre en temps réel et en continu aux clients et prospects, Vivacar inaugure son chatbot, baptisé Viva.

Plus que jamais durant ce confinement, maintenir le lien avec les clients, répondre à leur attentes en temps réel et en continu s’est imposé comme un impératif. Ce qui passe, notamment, par le digital. Vivacar.fr l’a une nouvelle fois bien compris. Le portail, lancé par CGI Finance, mutualisant les véhicules d’occasion de ses partenaires distributeurs s’offre un nouvel outil pour rendre le parcours client toujours plus simple et fluide : un chatbot. Son nom : Viva. Sa mission : guider les internautes dans leur projet automobile.

Des mois de recherches et de développement ont été nécessaires pour la mise en route de cet outil, déployé dans un premier temps sur la page Facebook de Vivacar.fr. Il sera ensuite disponible sur le portail. Viva a été développé sur l’outil Dialogflow, fourni par Google, et est alimenté par une batterie de questions et de réponses. Actuellement, ce chabot est en mesure de répondre à plus de 200 questions sur trois grands thèmes : l’offre Vivacar, la LOA et ses services (panne mécanique, entretien, livraison, restitution) et la recherche de véhicules. Comme tout outil basé sur l’intelligence artificielle, ce chatbot est évidemment amené à évoluer et s’enrichir.

Grâce à cette conseillère virtuelle, Vivacar vise la complémentarité avec ses conseillers faits de chair et d'os. Viva répond aux premières questions et met en contact le prospect avec un conseiller du plateau pour la réalisation de la demande de financement. "Viva permet de créer un tout premier lien conversationnel avec l’internaute, précise le portail. L’objectif des équipes de vivacar.fr est de tout mettre en œuvre pour que l’expérience de l’internaute, soit plus personnalisée et de meilleure qualité", conclut Vivacar.