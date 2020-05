Mélanie Lane prend la tête de NewMotion

Après plus de 20 ans passés dans les rangs de Shell, Mélanie Lane est promue PDG de la filiale du groupe, spécialisée dans les solutions de recharge pour véhicules électriques.

Ça bouge à la tête de NewMotion. En poste depuis 2015, Syste Zuidema cède les commandes de la filiale du groupe Shell, spécialisée dans les solutions de recharge pour véhicules électriques, à Mélanie Lane. Cette dernière, basée aux Pays-Bas, a pris ses fonctions le 1er avril 2020.

Elle évolue dans les rangs du pétrolier depuis plus de 20 ans et y a occupé différents postes dans le domaine du marketing, du commerce et du développement commercial. Ayant pris ses fonctions au moment de la pandémie de Covid-19, Mélanie Lane a fait de la sécurité des salariés, des clients et des partenaires de NewMotion sa priorité.

Une présence dans 36 pays

La nouvelle présidente-directrice générale s'est déclarée "ravie de rejoindre cette équipe". "Les solutions de recharge pour véhicules électriques ne sont qu’au début de leur réelle montée en puissance, et sont une étape essentielle dans l’adoption massive des véhicules électriques par les conducteurs. C’est pourquoi, nous continuerons à développer notre activité pour faciliter un avenir énergétique plus propre et plus intelligent", ajoute-t-elle.

NewMotion gère à ce jour plus de 64 000 ponts de recharge à domicile, en entreprise et dans divers lieux publics à travers l'Europe. L’entreprise propose en outre un vaste réseau itinérant, qui donne accès à plus de 142 000 points de recharge dans plus de 36 pays. Plus de 272 000 conducteurs utilisent déjà la carte de recharge ou l'application NewMotion.