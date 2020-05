Easy Motors choisit DeBeer

Le groupe lillois qui distribue Honda, Hyundai et Mazda, s’associe avec Debeer, la marque de peinture du fabricant Valspar, pour son activité carrosserie.

Le groupe Easy Motors, opérateur dans les réseaux Honda, Hyundai et Mazda, s’associe avec DeBeer, la marque du fabricant de peintures automobiles Valspar Automotive (filiale du groupe Sherwin-Williams), pour l’activité carrosserie de sa concession Honda. L'entreprise qui fêtera ses 30 bougies en 2021 est alimentée par les besoins en réparation des autres marques. Dirigé par Xavier Duthoit depuis sa création en avril 2019, le groupe avait sollicité plusieurs fournisseurs référencés jusqu’alors et la marque DeBeer dans une optique de rationalisation et d’efficacité de ses achats peinture.

Ce "choix mûrement réfléchi de commercialiser uniquement les systèmes de teinte de base DeBeer" du dirigeant intervient donc après une semaine de tests effectués en conditions réelles. Ces derniers se sont avérés probants tant sur la qualité des produits et du support technique que sur la rentabilité. Enfin, le libre choix du produit a achevé de convaincre le groupe lillois qui a apprécié tout particulièrement l’implication humaine du fabricant.

600 à 700 véhicules traités chaque année en carrosserie

"Au-delà de la qualité des résultats, j’ai apprécié le pragmatisme de la démarche DeBeer et l’approche humaine ; ainsi que l’implication sur des tests d’une semaine complète effectués sur les VO, ainsi que sur de vrais clients, très qualitatifs et transparents pour un compte-rendu complet. Les qualités humaines de l’équipe et le sérieux du support technique apportés par DeBeer et les établissements Ducoulombier ont fini de me séduire", explique Xavier Duthoit.

Une machine DeBeer est installée pour gérer les 600 à 700 véhicules traités chaque année en carrosserie par le groupe Easy Motors qui s’est doté de tous les produits de la marque en peinture, vernis, bases et apprêts. Le groupe de distribution lillois, qui emploie une trentaine de salariés dont 4 carrossiers et un peintre, a réalisé un chiffre d’affaires de 26 millions d'euros en 2019. Il vend un millier de véhicules par an toutes marques confondues, dont 60 % de VN.