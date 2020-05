Vers un changement de direction pour Aston Martin

Dans le cadre d'une restructuration, le directeur général d'Aston Martin, Andy Palmer, serait remplacé par Tobias Moers, l’actuel PDG de Mercedes-AMG.

Les temps sont durs chez Aston Martin et la direction en paierait les conséquences, selon les informations du Financial Times. Ainsi, le directeur général de constructeur britannique, Andy Palmer, serait sur le point d'être remplacé par Tobias Moers, actuel PDG de Mercedes-AMG. Ce mouvement, décidé dans le cadre d’une restructuration, devrait vraisemblablement être annoncé mardi 26 mai. Interrogé par Reuters, le constructeur automobile britannique a confirmé par courriel qu’il procédait un réexamen de son équipe de direction, sans toutefois évoquer le sort d’Andy Palmer. Ni ce dernier, qui était à ce poste depuis 2014, ni Tobias Moers n’ont répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Cette nomination rapproche une nouvelle fois les deux constructeurs, déjà liés depuis quelques années via un partenariat technique dans lequel Mercedes AMG fournit des moteurs V8 4l bi-turbo et des composants électroniques à Aston Martin. Sans oublier la prise de participation de Toto Wolf, dirigeant de Mercedes Motorsport dans le capital d’Aston Martin, en janvier dernier, à hauteur de 4,77 %. Ce dernier devrait d’ailleurs être bientôt nommé au conseil d’administration d’Aston Martin, aux côtés de Lawrence Stroll, qui, pour rappel, s’est octroyé environ 20 % des parts du britannique en janvier dernier, pour 263 millions d’euros.

Il faut aussi souligner que ce changement de direction intervient alors qu’Aston Martin a fait état, la semaine dernière, d’importantes pertes au premier trimestre 2020, en raison d’une chute de ses ventes due à crise du coronavirus. Elles ont plongé de 60 %, à 79 millions de livres sur un an, et la perte après impôts s'est enfoncée à 101,1 millions de livres contre 13,9 millions de livres un an plus tôt. C'est presque autant de pertes que sur l'ensemble de l'exercice 2019 (113,2 millions de livres), durant lequel les ventes avaient fortement décliné. "Si à court terme, comme nous l'anticipions, nous aurons des difficultés avec le Covid-19, (...) j'ai confiance dans notre plan pluriannuel pour lancer de nouveaux produits enthousiasmants afin de doper la demande et de rebâtir la marque Aston Martin", avait commenté Lawrence Stroll, le président exécutif.