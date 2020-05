Le week-end de l’Ascension n’a pas facilité le trafic en concession

L'analyse du trafic en concession par Fidcar montre une fréquentation en baisse de 37 % par rapport au début du mois de mars, avant la fermeture des activités commerciales. Le pont de l'Ascension a freiné la dynamique enregistrée pendant la semaine de la reprise du travail.

Après une première semaine post-confinement et une fréquentation en hausse dans les concessions, notre partenaire Fidcar a analysé le trafic de la clientèle pour la semaine du 18 au 23 mai 2020 inclus. Résultat : le nombre de visites dans la distribution automobile s’est contracté (-10 %) par rapport à la semaine du 11 au 16 mai 2020. Ce qui porte la baisse par rapport à la période avant la fermeture des commerces à 37 %.

Le pont de l'Ascension qui constituait le premier long week-end après la période de restrictions des déplacements a sans doute poussé les Français à favoriser les visites familiales plutôt que la recherche d'un achat de véhicule.

Mais, nouveauté de ce baromètre, Fidcar a pu identifier le nombre de visites par segment d’activité (véhicules neufs, véhicules d’occasion et après-vente). Ainsi, l’activité est bel et bien disparate. Si la vente de véhicules neufs est en régression (-13 %) par rapport à la deuxième semaine de mars (du 9 au 14 mars 2020) et l’activité à l’atelier a chuté de 37 %, le commerce de véhicules d’occasion continue de s’améliorer (+ 5 % après la semaine de reprise de l’activité). Pour autant, ce secteur est loin de retrouver le niveau d’avant crise sanitaire avec une baisse globale de la fréquentation de 57 %.

Cette dynamique de la fréquentation dans les showrooms VN se retrouve sur les immatriculations de voitures neuves auprès des particuliers, qui, du 1er au 23 mai 2020, sont en baisse de 29,3 % par rapport à la même période de 2019.