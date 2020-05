Réseau Suzuki : "Beaucoup d'intelligence dans la relance de l'activité"

Suzuki fait l'unanimité auprès de son réseau de distribution qui met en avant sa simplicité d'action, son soutien et l'intelligence de traitement des dirigeants de la marque en France.

S'il existe une marque qui est unanimement appréciée et saluée par les distributeurs qui la représente, c'est bien Suzuki. Aucune fausse note pour l'ensemble des concessionnaires que Le Journal de l'Automobile a interviewé pour effectuer son tour d'horizon des soutiens des constructeurs automobiles. "Nous avons face à nous des gens intelligents, réceptifs, simples. Grâce à cette relation privilégiée, nous pouvons dire que le réseau Suzuki forme une véritable famille qui se rassemble autour de Stéphane Magnin, directeur commercial de Suzuki France", nous rapportent en choeur les distributeurs.

De fait, dès le premier jour du confinement, chacun d'entre eux a été appelé avec l'assurance que toutes les primes seraient versées dans leur intégralité même si les objectifs n'étaient pas atteints avec les reports d'échéances déjà prévues. "La marque est proche de nous. Et nous avons tous envie de travailler avec Suzuki, que ce soit au niveau de la vente de véhicules neufs ou de l'atelier", indique ce professionnel.

"Les primes ont d'ailleurs été versées 10 jours après le début du confinement. Ce ne pouvait pas être plus simple. D'ailleurs, Suzuki est la marque la plus facile à exploiter parmi celles que nous distribuons dans notre groupe multimarque. Leur politique commerciale est la plus simple à comprendre et à appliquer", nous confirme ce patron de groupe.

Et pourtant, les semaines qui vont suivre, seront difficiles à appréhender. La commercialisation du Jimny va s'arrêter à cause d'un niveau de malus trop important tout comme la Baleno, dont le petit prix séduisait les particuliers. Mi-mai 2020, la marque enregistrait une part de marché de 0,89 % contre 1,40 % à la même période en 2019.

Pour la reprise de l'activité, même sentiment d'écoute. Selon le réseau, la marque relance le commerce avec beaucoup d'intelligence, sans que le réseau en paient le frais : des barêmes promotionnels et des loyers serrés, des primes d'objectifs accessibles et un portage facilité. Difficile de faire mieux !