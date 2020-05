Vedecom Tech lance M'Obs pour évaluer les nouveaux transports

Il est toujours complexe pour des territoires ou des gestionnaires de mobilité de choisir et de suivre l'efficacité de solutions en place. Motif pour lequel Vedecom Tech a inventé un outil qui facilite l'évaluation de leur performance.

Les nouvelles mobilités ont maintenant leur grille d'analyse objective. Ce 26 mai 2020, Vedecom Tech, la branche commerciale de l'Institut Vedecom, officialise le lancement de M'Obs, un outil d'analyse des solutions de transport commercialement opérationnelles ou expérimentales à disposition. Une innovation qui vise à accompagner les territoires et les gestionnaires de mobilité dans leurs choix et leur gouvernance au quotidien.

Tout part d'un projet de recherche interne à Vedecom Tech qui souhaitait apporter des produits et des services, d'une part, et d'une volonté d'établir un méta observatoire des solutions de mobilité, d'autre part. "Nous voulions aussi avoir une maîtrise marketing de la performance, être capables de comprendre les leviers de la fidélisation des consommateurs pour que cet outil s'inscrive dans le temps", explique le responsable de la mobilité et des services de vedecom Tech, Tony Gréaux.

Leur manque de ressources et de maturité sur ces sujets fait des collectivités territoriales la cible privilégiée. Les grèves de décembre et la crise sanitaire offrant à M'Obs un contexte favorable à son démarrage, car ces deux événements ont respectivement mis en lumière des carences et forcent à repenser les déplacements des citoyens et travailleurs. "Notre base de données enrichie permet aux responsables de préparer des appels d'offres, explique Tony Gréaux, et de piloter ensuite le déploiement et l'exploitation". Les opérateurs eux-mêmes trouveront donc certainement un intérêt à l'utiliser pour jauger leur modèle économique et leur pertinence, tout comme les gestionnaires en entreprise, de plus en plus sollicités.

Produit français à la vision internationale

On apprend à titre d'exemple, que Free2Move affiche, à Paris, propose le meilleur tarif de mobilité partagée pour optimiser l'intermodalité. Le service de PSA est notamment salué pour sa tarification dynamique et son parcours utilisateur. Ce qui lui permet de devancer des opérateurs tels que Lime et Cityscoot. M'Obs recoupe par catégorie, certes, mais peut en effet comparer les différentes solutions. Aussi, comme le précise le responsable de Vedecom Tech, il a été question de s'ouvrir sur les visions étrangères. Des experts ont donc parcouru le monde afin de détecter et de mesurer des bonnes pratiques. Si M'Obs se cantonne à la France, sa grille est donc pondérée par l'international.

Alors comment se situe la France sur l'échiquier mondial ? "Des métropoles telles que Lyon, Rennes ou Paris nous prouvent que nous ne sommes pas en retard, rassure Tony Gréaux, mais force est de constater qu'il y a encore de fortes disparités selon les territoires, alors que les manifestations nous ont fait prendre conscience des énormes besoins exprimés par les populations". M'Obs a notamment permis de confirmer que les nouveaux services ont une forte tendance à s'implanter sur des zones où des transports traditionnels existent par ailleurs, notamment en raison de la densité de population favorable à la rentabilité, mais aussi parce qu'ils se vendent généralement comme une alternative pleine de commodité.