Quel impact de la crise sur la production automobile en Europe ?

Les fermetures d’usines à la suite de la crise du coronavirus ont entraîné, à ce jour, une perte de production de près de 2,4 millions de véhicules, selon les calculs de l'ACEA.

Doucement, mais sûrement, la machine industrielle des constucteurs d'automobiles se remet en marche. Toutefois, le coronavirus et les périodes de confinement ont inévitablement laissé des traces dans la productions des usines européennes. A quelle hauteur ? C'est ce qu'a voulu savoir l'ACEA, l’association continentale des constructeurs d’automobile, qui a agrégé des données mises à jour chaque semaine à l’aide de plusieurs sources, notamment IHS Markit, MarkLines ainsi que les associations nationales de constructeurs et les annonces de ces derniers.

« Néanmoins, il est important de souligner que l'ACEA reconnaît pleinement que cette vue d'ensemble n'est pas exhaustive, elle sert simplement d'outil pour montrer l'impact de la crise à l'échelle de l’UE », précise l’organisation.

30 jours de fermture en moyenne

Cette évaluation nous apprend que les usines européennes - celles du Royaume-Uni inclues - ont fermé leurs portes 30 jours en moyenne. Avec de grosses disparités toutefois selon les pays, et la façon dont ils ont été touchés et ont géré cette crise du coronavirus. L'Italie apparaît logiquement comme le pays le plus touché avec 41 jours de fermeture, suivi du Royaume-uni (40 jours) et de la Pologne (31 jours).

Conséquence de ces femertures, ce sont plus de 2,4 millions de véhicules qui, à date, ne sont pas sortis des lignes de production des usines de l'Europe par rapport à un rythme de production normal. L'ACEA précise qu'il s'agit aussi bien de VP, VUL, VI, autobus et autocars.

L'industrie allemande la plus durement touchée

Ici encore, les volumes sont logiquement plus ou moins importants, selon d'une part l'ampleur de la crise mais aussi l'intensité du tissu industriel de chaque nation. En tête des pays ayant à déplorer la plus grosse perte de production figure l'Allemagne, logiquement, avec plus de 616 000 véhicules en moins fabriqués par rapport à la même période à un rythme de production normal. L'Espagne s'est lr deuxième pays le plus touché avec plus de 452 000 véhicules en moins, tandis que la France complète le top 3 avec une perte de près de 278 500.

Le bilan pourrait encore s'alourdit dans les prochaines semaines : la plupart des usines ont certes ouvert à nouveau leurs portes, mais certainement pas à une cadence normale.