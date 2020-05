ALD Automotive lance le programme ALD Welcome.

ALD mise sur le déconfinement digital avec ALD Welcome

La filiale de la Société Générale s’adapte au contexte actuel en renforçant son offre digitale. Avec ALD Welcome, les clients et les conducteurs ont accès à davantage de documents dématérialisés.

Les loueurs longue durée adaptent un à un leurs services au contexte sanitaire et à l’étape cruciale du déconfinement. Après Arval, c’est au tour d’ALD Automotive de dévoiler son plan d’action. La filiale de la Société Générale met l’accent sur le digital afin, explique-t-elle, de limiter les manipulations et les transmissions de documents physiques. Le tout est packagé dans le nouveau programme ALD Welcome.

Pour commencer, tous les avis de mise à disposition des véhicules neufs sont enrichis et les carnets de bord sont dématérialisés. Cela signifie que les e-mails de mise à disposition intègrent un lien pour accéder au carnet de bord en complément de la copie de la carte grise, du procès-verbal de livraison et de l’attestation d’assurance si le véhicule est assuré par l’intermédiaire d'ALD Automotive.

Suivi en temps réel

Les conducteurs peuvent quant à eux suivre en temps réel, depuis leur application My ALD Driver, la commande de leur véhicule et retrouver l’ensemble des documents de bord (carte grise, attestation d’assurance, carte accréditive) dans la boîte à gants et accéder à tout moment au code de leur carte carburant de façon sécurisée, encore une fois si la prestation carburant est souscrite chez ALD Automotive.

Les gestionnaires de parc sont également concernés puisqu’ils peuvent suivre en temps réel l’avancement des étapes livraison des véhicules de leur flotte, agir sur l’affectation des véhicules, mettre à jour les coordonnées de leurs conducteurs et interagir avec eux, le tout depuis le portail My ALD Manager.

ALD précise néanmoins que la carte carburant et la carte verte originale continuent à être envoyées par courrier.