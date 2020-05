L'organisation du GIMS annonce à demi-mot que l'édition 2021 n'aura pas non plus lieu.

Le salon de Genève ne se tiendra probablement pas non plus en 2021

La fondation en charge de l’organisation du GIMS vient d’annoncer renoncer au prêt du Conseil d’Etat. Motif : ce prêt serait notamment valable pour l’organisation d’une édition 2021... qui ne devrait probablement pas avoir lieu.

Coup de tonnerre dans le milieu des salons automobiles. La fondation organisatrice du GIMS de Genève vient de confirmer que l’édition 2021 n’aurait très certainement pas lieu. Cette décision a été officialisée à travers une communication de l’organisation, qui annonce renoncer à l’aide financière proposée par l’Etat de Genève. Cette aide, avait été sollicitée suite à l’annulation de l’édition 2020, pour cause de crise du coronavirus. Cette annulation avait fragilisé la situation financière de la fondation pour l’organisation du GIMS, déjà en perte de vitesse, comme tous les grands salons. Les dégâts financiers avaient alors été estimés à 11 millions de francs. Grâce à cette aide financière, la fondation espérait donc bien rembourser les exposants, bien sûr, mais aussi, organiser la prochaine édition.

Or, le versement de cette aide, d’un montant de 16,8 millions de francs, était conditionnée à deux demandes, auxquelles ne souhaite et/ou ne peut visiblement pas se plier la fondation. La première, que l’organisation du GIMS soit entièrement sous-traitée à Palexpo. Une idée réfutée par la fondation, qu’elle juge "malheureusement pas acceptable". "En effet, elles [NLDR : les conditions] sont contraires aux statuts et notamment à la raison d’être de la fondation depuis plus de 100 ans", précise cette dernière.

L'organisaton de l'édition 2021 "très incertaine"

D’autre part, cette aide financière, comme expliquée, aurait également dû servir à organiser l’édition 2021 du GIMS. Or, il apparait de plus en plus clair à la fondation que cette nouvelle édition, qualifiée de "trés incertaine", ne pourra pas avoir lieu. "Effectivement, les exposants majeurs du GIMS nous encouragent et recommandent vivement d’envisager la prochaine édition en 2022. C’est donc avec un profond regret que la fondation est contrainte de renoncer à la proposition de prêt de l’Etat de Genève", conclut-elle. Le message est donc plutôt clair : le salon de l'Automoboile de Genève devra une nouvelle fois faire l'impasse en 2021.

Douche froide donc pour la fondation mais aussi pour les aficionados d’automobiles qui on déjà dû faire une croix sur le GIMS 2020, le Mondial de Paris mais aussi le salon de Détroit. L’organisation tente toutefois de se montrer rassurante pour l’avenir assurant "poursuivre ses recherches afin de retrouver, au plus vite, une stabilité financière et envisager l’organisation d’une prochaine édition."