BMW et Drover poussent les VO par abonnement

Par le truchement de sa captive financière, BMW France a signé un accord stratégique avec Drover, la plateforme de mobilité par abonnement, qui débarque en France. Celui-ci porte tout spécifiquement sur les VO des trois principales marques du groupe.

Le cercle du premium n'est pas fermé à des formules de rupture. BMW Finance et Drover ont annoncé, le 26 mai 2020, avoir signé un partenariat sur le marché français visant à proposer une solution de mobilité modulable, fondée sur la location de véhicules d’occasion de marques BMW, BMW i et Mini, comme ils l'ont déjà mis en place outre-Manche. Ce service repose même plus précisément sur un abonnement mensuel sans apport, adapté aux besoins multiples des utilisateurs.

Les véhicules en question proviennent de retours de LOA. Le catalogue référence entre autres les BMW Série 1, Série 2, Série 5 et X1, la BMW i3, les Mini Clubman et Hatch qui ont, en moyenne, 36 mois et 30 000 km au compteur. A quelques rares exceptions, en raison de configurations spécifiques, les exemplaires ne dépasseront pas 40 mois et 50 000 km. Livrés directement aux consommateurs par les services de Drover, ils seront entretenus par les concessionnaires qui les verront, au bout du compte, arriver sur leur parc VO, une fois sortis du circuit.

Le parcours de consommation est, en effet, entièrement digital. Les clients se rendent sur le site de Drover pour choisir leur modèle et personnaliser leur abonnement, en fonction du kilométrage et de la durée d'utilisation souhaitée. BMW Finance et son partenaire soumettent une offre globale incluant la totalité du coût de détention d’un véhicule dans un loyer mensuel. Un montant mensuel qui couvre le coût de la voiture, sa dépréciation, son entretien et sa garantie.

Le contrat d'abonnement prévoit un engagement initial minimum de 3 mois, il peut être ensuite interrompu à tout moment et sans frais. Les deux partenaires entendent ainsi attirer à eux des clients ne souhaitant pas forcément partir sur un contrat long en cette phase de sortie de confinement ou recherchant une alternative provisoire par manque de visibilité. Les premiers tests ont débuté en décembre dernier. BMW et Drover n'ont rien communiqué, laissant les Français venir à eux naturellement. Il fallait donc taper les bons termes dans les moteurs de recherche pour y accéder.

"Nous sommes très heureux de ce partenariat avec BMW Finance en France, dans la lignée de notre excellente collaboration avec BMW au Royaume-Uni, a commenté Felix Leuschner, le fondateur et p-dg de Drover. Ce partenariat marque également le lancement officiel de l’activité de Drover sur le marché français, rendant accessibles les véhicules de BMW Group à une nouvelle clientèle, avec un modèle de mobilité individuelle alternatif et adaptable".