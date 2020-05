Stimcar expérimente le reconditionnement en BtoC

Le centre de remise en état des VO ouvert à Nantes (44) par Stimcar a tenté une expérience, celle de réaliser la prestation pour un client particulier en amont d'un acte de revente de son véhicule. Une idée qui va faire son chemin et amener d'autres services.

"Nous envisageons de proposer aux particuliers des prestations de smart repair pour augmenter leur chance de vendre leur véhicule à un bon prix sur la toile". Cette phrase glissée par un des membres de l'équipe du centre Autosphère, à Nantes (44), lors de la visite inaugurale, en septembre 2019, nous était restée en tête. Mais l'initiative est venue d'un autre acteur de la place. En effet, au début du mois de mai, Stimcar, le spécialiste du reconditionnement de VO, a proposé à un particulier de lui remettre en état son véhicule en amont de l'acte de revente.

Il s'agit bien sûr encore d'une phase expérimentale. Elle sert à comprendre comment la structure dédiée au sujet pourrait appliquer de manière plus industrielle la méthode de travail professionnellle à une cible de particuliers. "Nous regardons ce marché depuis le départ, confie Yann Brazeau, le cofondateur de Stimcar. Nous avons souvent été sollicités et il s'avère que le volume n'est pas une problématique, car nous fonctionnons en flux tiré relativement flexible".

Le site ouvert en février dernier et qui compte comme client principal l'affaire PSA Retail locale, a la capacité grâce à ses systèmes informatiques de prioriser les véhicules et de glisser celui d'un particulier entre deux VO de revendeurs professionnels. Cela passera-t-il par un nouvel aménagement des horaires ? Yann Brazeau n'exclut aucune piste pour s'ouvrir à ce nouveau segment de marché. "Nous communiquerons très prochainement les détails du parcours de consommation du service, ajourne-t-il son annonce officielle. Nous pensons que nous avons une carte à jouer pour générer de la confiance aussi bien chez le vendeur que l'acheteur".

Derrière ce projet, Stimcar en nourrit d'autres. La raison en est simple. Le client particulier qui a servi à la démonstration de faisabilité a demandé ensuite à être accompagné sur le process de vente. Yann Brazeau estimant que la remise en état reste le point le plus critique, il ne s'interdit donc pas de trouver des solutions, en propre ou en partenariat, pour faciliter la commercialisation du VO en aval. Et il envisage même d'aller plus loin puisque la prestation peut, par ailleurs, être garantie par une compagnie qui certifie la qualité des travaux mécaniques et de carrosserie. Une logique qui ne manquerait pas de s'appliquer à de multiples services.

D'autres sites en préparation

Depuis la reprise des activités après le confinement, le centre de reconditionnement nantais n'a pas cessé de monter en cadence. En cette fin mai, le cofondateur de l'entreprise rapporte que 10 à 12 VO ressortent chaque jour des lignes de remise en état. En moyenne, chaque exemplaire reste environ 6 jours sur le site. "Nous voulons nous rendre indispensables et nous nous réjouissons d'être considérés comme des partenaires et non des prestaires par PSA Retail", commente le dirigeant.

Une performance scrutée par d'autres distributeurs de VO, tandis que les premiers étudient des contrats de collaboration. Stimcar verra très probablement d'autres centres s'ouvrir en région nantaise mais pas uniquement. Le concept a été essaimé et Yann Brazeau s'attend à en voir fleurir de manière plus dispersée sur le territoire national. Les prochaines semaines pourraient être riches de révélations.