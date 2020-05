Les télématiciens mesurent la reprise d’activité

Grâce à leurs boîtiers embarqués à bord des véhicules d’entreprise, les télématiciens sont en mesure de fournir des tableaux de bord précis sur le niveau d’activité des flottes dans les différents pays où ils opèrent.

L’heure est à la reprise de l’activité économique un peu partout à travers le monde après le confinement quasi-généralisé. Mais qu’en est-il réellement sur le terrain ? Les télématiciens fournissent des éléments de réponse grâce à leurs boîtiers installés à bord des véhicules d’entreprise. Webfleet Solutions et Geotab, deux des principaux acteurs mondiaux du secteur, ont décidé de travailler de concert sur le sujet avec le lancement du Commercial Mobility Recovery Dashboard. Ce tableau de bord, voué à être actualisé toutes les semaines, analyse les données de plus de 3 millions de véhicules connectés dans le monde pour le compte de 100 000 clients.

"Cette initiative commune avec Geotab réunit non seulement les deux leaders de la gestion de flotte, mais nous permet également de fournir des analyses de données plus approfondies pour soutenir la santé économique de nombreux pays d’Europe et d’Amérique du Nord, déclare Thomas Schmidt, PDG de Webfleet Solutions. Ainsi, nous aiderons non seulement nos clients à relancer leur activité, mais également les gouvernements et les décideurs à planifier leurs nouvelles politiques de reprise."

La France parmi les plus impactées

On apprend ainsi qu’au plus fort de la pandémie, l’activité des véhicules commerciaux a chuté de 36 % en Europe et de seulement 20 % en Amérique du Nord. Webfleet Solutions et Geotab ont en revanche mesuré une réelle reprise la semaine dernière avec des taux d’activité de 86 % sur le Vieux Continent entre les 18 et 20 mai, et de 90 % outre-Atlantique sur la même période. Le retour à la normale est donc imminent. Il est précisé que la France a connu l'une des plus fortes baisses de l'activité des véhicules commerciaux au cours des premières semaines de la pandémie, mais elle se redresse lentement. Le 20 mai, le niveau d’activité dans le pays était de 89 %.

Cette action commune de Webfleet Solutions et Geotab rejoint celle menée en France par Viasat Connect. Le télématicien, anciennement connu sous le nom de Locster, a récolté les données de toutes les filiales du groupe Viasat pour fournir un état des lieux basé sur le nombre de kilomètres parcourus.

Sans surprise, l’activité des entreprises en Europe de l’Ouest a été très fortement impactée durant le confinement, à seulement 33 % du niveau habituel. Des différences notables ont toutefois été constatées entre l’Europe du Nord (Allemagne, Belgique, Suisse, Royaume-Uni) et l’Europe du Sud (Italie, Espagne, France), tant au plus dur de la crise qu’a l’heure de la reprise. L’activité a été plus soutenue à chaque fois dans le nord.

D’après Viasat Connect, les entreprises françaises ont été parmi celles qui se sont arrêtées le plus brutalement en Europe avec une activité pendant le confinement d’environ 27 %. "Tout a été extrêmement rapide puisque le 16 mars, jour de l’allocution du Président Macron, l’activité était encore de 80 %, mais dès le 18 mars, elle n’était plus que de 29%", livre le télématicien. Le 13 mai, au lendemain du déconfinement, l’activité s’élevait à 70 %, parmi les plus faibles d’Europe avec l’Italie.