Freshmile et Engie gagnent le contrat d'électrification de Strasbourg

Les deux acteurs de la mobilité électrique ont remporté l'appel d'offres réalisé par la métropole strasbourgeoise. Un contrat qui les engage, pour une durée de 15 ans, à déployer des bornes sur le territoire.

On ne parlera pas de concession, mais l'annonce faite ce 27 mai 2020 en a tous les aspects. Le contrat remporté par Engie Solutions et Freshmile, dans le cadre d'un appel d'offres organisé par Eurométropole Strasbourg, attribue aux deux partenaires la mission exclusive de déployer des bornes de recharge sur l'ensemble du territoire, durant les 15 années à venir.

Selon les termes de l'accord, l'énergéticien, Engie Solutions, et l'opérateur, Freshmile, vont se lancer très prochainement dans l'aménagement de 150 points de charge en voirie, qui s'ajouteront aux équipements existants. Le président de Freshmile, Arnaud Mora, explique que le chantier s'ouvrira dès l'automne prochain. Pour se donner toutes les chances de succès dans ce dossier, la société a fait valoir sa collaboration avec Parcus, le gestionnaire de parkings strasbourgeois, qu'il a déjà doté de 30 bornes.

"Avec 150 bornes, il est mathématiquement possible de gérer plusieurs milliers de véhicules. Nous pensons en opérer quelque 200 à Strasbourg, à moyen terme, et monter à 1 000 points dans les années à suivre", confie au Journal de l'Automobile, le président de Freshmile. Les bornes proposeront de la recharge normale, rapide et ultra-rapide, pour répondre aussi bien au besoin du stationnement résidentiel qu'à celui de la recharge de forte puissance en 15 minutes. Elles seront accessibles aux abonnés via le Pass et l'appli Freshmile. Les utilisateurs occasionnels pourront quant à eux se recharger à la demande et sans inscription avec leur smartphone.

En parallèle, les deux partenaires dispenseront un programme pédagogique pour sensibiliser les consommateurs, issus du grand public ou du monde professionnel. L'objectif de cet appel d'offres restant d'accroître la part de l’électromobilité dans les déplacements. Des actions pourraient notamment être particulièrement menées à l’encontre des gestionnaires de flottes, dans cette métropole qui a compté parmi les toutes premières à définir une zone à faible émission (ZFE) et qui va forcer au renouvellement rapide du parc.