BMW donne un coup de vert à sa gamme avec de l'hybride rechargeable sur son X2 et sa Série 5 break et berline.

BMW offre de l’hybride rechargeable à ses X2 et Série 5 restylée

Le constructeur bavarois enrichit sa gamme d’une nouvelle version de son X2, décliné en hybride rechargeable, tandis que la Série 5 complète son offre dans cette technologie, aussi bien en berline qu'en break.

Le X2 se met au parfum : le SUV compact lancé en mars 2018 se dote désormais d’une motorisation hybride rechargeable, commercialisée en juillet 2020. Elle complète ainsi la gamme des quatre modèles de la famille X, déjà dotés d’un telle technologie. Sous le capot de cette version baptisée X2 xDrive 25e, la quatrième et dernière génération en date de la technologie BMW eDrive, développée pour les modèles hybrides rechargeables.

Au programme, un moteur électrique délivrant 95 ch, et une batterie haute tension d'une capacité brute de 10 kWh, qui lui confère une autonomie maximale en tout électrique de 53 km selon le cycle WLTP. Le tout est complété par un moteur thermique trois cylindres qui entraîne les roues avant, tandis que le bloc électrique transmet la motricité au train arrière. Les deux blocs cumulés transmettent ainsi 220 ch aux quatre roues motrices pour un 0 à 100 km/h en 6,8 secondes, une consommation homologuée de 1,7 l/100 km et des émissions de CO2 de 38 g/km.

Trois modes de conduite sont proposés : celui enclenché par défaut Auto eDrive, optimise l’interaction entre les deux moteurs, tandis que le mode Max eDrive privilégie l’usage du moteur électrique, avec une vitesse de pointe de 135 km/h. Enfin, le mode Save Battery, le système préserve le niveau de charge de la batterie pour un usage ultérieur en conduite 100 % électrique. La praticité n’a pas non plus été oubliée : grâce au positionnement de la batterie haute tension sous les sièges arrière, la capacité du coffre atteint 410 l, 1 290 l grâce aux dossiers rabattables. Côté tarifs, le X2 xDrive25e est proposé à partir de 49 000 euros version entrée de gamme et jusqu’à 51 400 euros pour la finition Business Design.

La Série 5 enrichit son catalogue d’hybrides rechargeables

Autre modèle à bénéficier de cette technologie hybride rechargeable : la Série 5 berline et break restylée. Le constructeur allemand a profité du restylage mi-carrière du modèle pour actualiser son offre à travers non pas une, mais deux propositions. Alors que jusqu’ici, la 530e berline dotée d’un bloc essence de 184 ch et son moteur électrique de 109 chevaux constituait la seule alternative au thermique, à partir de cet autonome, BMW commercialisera également cette motorisation sur la version Touring. Le break disposera des 292 ch générés par l’ensemble et d’une soixantaine de kilomètres d'autonomie en tout électrique.

La marque donne les niveaux de consommation et de grammage uniquement pour la carrosserie berline, soit entre 1,3 et 1,7 l/km (entre 1,6 et 2,1 l/km pour la version xDrive), tandis que le grammage est affiché entre 30 et 39 g/km contre 36 à 47 g/km pour la version quatre roues motrices, selon le cycle WLTP. Si les tarifs n’ont pas non plus encore été communiqués pour le break, comptez au minimum 58 250 euros pour la Série 5 530e berline en entrée de gamme et 63 800 euros pour la finition Business Design.

Toujours d’ici cet autonome, le catalogue sera complété pour intégrer la version 545e xDrive, uniquement disponible pour la carrosserie berline. Ici, l’essence six cylindres de 3,0 est associé au même moteur électrique de 109 ch. La consommation s’établit entre 2,1 et 2,4 l/100 km pour 49 à 52 g/km de CO2. L’autonomie en tout électrique est en revanche inférieure à celle de la version 530e et est située entre 54 et 57 km. A noter également que les quatre et six cylindres sont désormais tous proposées avec un système de micro-hybridation de 48 volts.