Bolt lève 100 millions d'euros pour continuer la course contre Uber

La plateforme multiservices de mobilité a annoncé, le 26 mai 2020, avoir réalisé une nouvelle levée de fonds auprès d'une société londonienne. Une enveloppe de 100 millions d'euros qui fait grimper la valorisation de ce concurrent d'Uber à 1,7 milliard d'euros.

En pleine tempête, certains bateaux continuent garder toutes voiles ouvertes. Alors que le secteur des nouvelles mobilités est frappé par la crise du Covid-19, Bolt a annoncé mardi avoir levé 100 millions d'euros auprès de la société d'investissement londonienne, Naya Capital Management. Une somme qui fait monter la valorisation du principal rival européen d'Uber à 1,7 milliard d'euros.

"Même si la crise a temporairement modifié notre façon de nous déplacer, les tendances à long terme qui stimulent la mobilité à la demande, telles que la baisse du nombre de propriétaires de voitures personnelles ou la transition vers des transports plus écologiques, continuent de croître", a déclaré à l'agence Reuters, Markus Villig, le fondateur et président de Bolt. Il estime qu'au cours des 12 à 18 prochains mois, la plateforme multiservices de mobilité aura l'occasion de gagner des parts de marché, tandis qu'Uber, Lyft et Ola ont eu à supprimer des emplois, depuis mars et le début de l'épidémie.

Originaire de Tallin, en Estonie, Bolt compte pour actionnaire majoritaire Didi Chuxing, le géant chinois du secteur. Depuis son lancement en 2013, la plateforme qui, outre le transport en VTC, propose également la location de scooters et la livraison de nourriture, a conquis plus de 30 millions d'utilisateurs dans 35 pays, majoritairement dans les grandes villes africaines et en Europe de l'Est, mais également en France.