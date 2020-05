Custeed prolonge de 5 mois ses offres de lancement

Le groupe Custeed a pris la décision de reporter au 31 octobre 2020 la date limite des offres de lancement de X-Leads et Automation, les deux grandes nouveautés de l'année.

L'éditeur n'y pouvait rien, mais lancer des nouveaux services à la veille du confinement n'était pas des plus heureux. De fait, le groupe Custeed a annoncé que les offres de démarrage de Custeed X-Leads et Custeed Automation vont être prolongées jusqu'au 31 octobre 2020 pour permettre aux concessionnaires d'avoir le temps de les expérimenter sans frais.

"Nous avions prévu de débuter la monétisation de ce nouveau module dès le mois de juin, mais nous avons jugé que les distributeurs, au-lendemain d'une période difficile, ont besoin de temps pour retrouver une situation plus confortable", a justifié son geste Olivier Guillemot, le président-cofondateur de Custeed. Les intéressés peuvent donc souscrire à ces services de gestion des opportunités commerciales sans débourser le moindre euro. "Le groupe est convaincu par la nécessité de limiter l’actuelle léthargie économique tout en préservant la trésorerie de ses clients professionnels", poursuit le dirigeant.

Pour mémoire, Custeed X-Leads traite tous les leads, pour le VN, le VO et l'après-vente. L'outil les centralise qu'ils proviennent du web ou du téléphone, récupère les appels clients non décrochés, gère automatiquement le suivi et alerte en cas de dépassement de délai, croise ensuite les fiches avec les performances commerciales et permet donc une supervision plus fine. Quant à Custeed Automation, il s'agit d'une solution de campagne marketing ciblée qui encourage les ventes auprès des clients en base de données.