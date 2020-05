Audi et Capgemini fondent la société de conseil XL2

Les deux groupes ont dévoilé une coentreprise du nom de XL2. Cette entité est née de la volonté d'accompagner les grandes entreprises du secteur de l'automobile sur des projets digitaux d'ampleur.

Le faire-part de naissance a été publié le 28 mai 2020, mais sur le plan légal l'existence remonte à avril dernier. Audi AG et Capgemini ont annoncé la création d'une coentreprise, XL2, dont l'ambition sera de proposer des services de conseil et d'accompagnement dans le domaine de la transformation digitale. Le périmètre cible sera celui des industriels du secteur automobile et les deux premiers clients de XL2 seront Audi et le groupe Volkswagen dans son entièreté.

Ce projet de coentreprise veut conjuguer le meilleur des deux mondes, à savoir l'agilité d'une start-up et la force opérationnelle de groupes majeurs. La gouvernance a été confiée à une direction bicéphale avec Géraldine Aubert, ancienne vice-présidente des services packagés de Capgemini, d'un côté, et Felix Spitznagel, l'ancien directeur du SAP Acceleration Center d'Audi, de l'autre. Une combinaison qui facilitera le recrutement de consultants spécialistes des solutions SAP, de développeurs de logiciels et d'experts de l'analyse de la donnée. XL2 s'ouvre aussi bien aux jeunes diplômés qu'aux profils établis.

Sur le plan logistique, XL2 va profiter des installations d'Audi à Neckarsulm, au nord de Stuttgart, qui lui offrent le cadre adapté aux tests et aux développement d'environnement IT. Le montant de ce projet commun n'a pas été révélé par Audi et Capgemini. On se souvient que la marque automobile avait, en 2019, cofondé avec le français Valtech une entreprise dénommée Valtech Mobillity GmBH pour développer des solutions propres aux véhicules connectés.