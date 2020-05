Contrôle technique : nouveau répit pour les automobilistes

Alors que les centres de contrôle techniques redoutaient un engorgement, la DGEC a clarifié la situation des visites suspendues en raison du confinement. Les automobilistes bénéficient d’un délai de 104 jours.

L’embouteillage que craignait les centres de contrôle technique n’aura peut-être finalement pas lieu. A l’issue d’une réunion tenue le 25 mai, la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) a éclairci la situation des contrôles arrivés à échéance durant le confinement. Selon l’ordonnance publiée le 25 mars dernier, les automobilistes disposent d’une "zone blanche" de 104 jours pour réaliser leur visite périodique. Ce qui signifie que les contrôles devant initialement être réalisées entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sont à effectuer entre le 24 juin et le 5 octobre 2020.

Toutes les contre-visites prescrites entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sont, quant à elles, à réaliser avant le 24 août 2020. En revanche, les contrôles devant être effectués à partir du 24 juin sont soumis aux délais normaux de réalisation. Pour aider les automobilistes à mieux définir la date limite de leur visite, de nombreuses enseignes (Autovision, Auto Sécurité, Sécuritest, etc.) ont prévu de mettre en ligne des modules simplifié de calcul.

"Nous nous réjouissons de ce nouvel échéancier qui échelonne les délais à partir du 24 juin car il va laisser le temps aux professionnels d'accueillir chacun, dans le plus strict respect des conditions sanitaires liées à la crise actuelle. Cependant, nous recommandons de ne pas tarder pour autant - autrement dit, de ne pas attendre nécessairement la date limite, surtout pour les automobilistes qui partiront en congés avec leur véhicule. Nous avons dimensionné l'organisation de nos centres pour être en mesure d'accueillir tous les automobilistes qui le souhaitent d'ici au 31 juillet", se sont félicités Sébastien Danvel et dirigeants respectifs des réseaux Auto Sécurité et Sécuritest.

Même son de cloche du côté du réseau Autovision où le président, Bernard Bourrier, s’est également réjouit de ce nouvel échéancier. "L’administration nous a enfin entendu. Tous les professionnels sont satisfaits de cette situation qui revient à la normale. […] Avec l’application correcte des textes en vigueur, il n’y a pas lieu de se ruer dans les centres de contrôles techniques. Aucun contrôle n’est en retard à ce jour", conclut-il