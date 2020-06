Le chiffre d’affaires du groupe Parot logiquement impacté par la crise

L’opérateur fait état d’un chiffre d’affaires en fort recul au premier trimestre 2020, conséquence logique du quasi arrêt de l'activité commerciale des concessions durant le confinement.

La crise du coronavirus a laissé des traces dans les comptes des distributeurs et le groupe Parot ne fait pas exception. L'investisseur a fait état d’un recul de son chiffre d’affaires de 33,5 % en consolidé entre le premier trimestre 2019 et la même période en 2020. Ce chiffre d’affaires s’est établit à 96 millions d’euros contre 143 au T1 2019. A périmètre comparable, ce repli a atteint 28,1 %. Selon le groupe, le retrait est moins marqué sur les activité de services, aussi bien du côté de son pôle véhicules particuliers que véhicules commerciaux, avec des baisses respectives de 26,1 % en consolidé (17,2 % en comparable) et -3,5 % (-4,2 % en comparable).

Il faut dire que le commerce a été sérieusement entravé par la fermeture des concessions le 17 mars dernier. Du coté des véhicules particuliers, le chiffre d’affaires généré a diminué de 37,6 % en données consolidées (30,1 % en comparable) pour s’établir à 63,6 millions d’euros, contre 101,9 millions au premier trimestre 2019.

Recul d’un tiers du chiffre d’affaires côté VN et VO

Du coté des véhicules commerciaux, le chiffre s’affaires s’est mieux tenu, avec un repli de 23,6 % en données consolidées (-23,8 % en comparable) pour se limiter à 31,2 millions d’euros, contre 40,8 au premier trimestre 2019. De meilleurs résultats dûs à un maintien à un certain niveau de l’activité des professionnels des transports pendant le confinement. Au global, et à périmètre comparable, la baisse du chiffre d’affaires VN du groupe a atteint 33 %. Le VO n’a pas vraiment fait mieux, accusant une baisse de 30,3 % de son chiffre d’affaires.

Alexandre Parot se veut plus optimiste pour les semaines et les mois à venir. "Depuis le 11 mai, toutes nos concessions ont progressivement repris leurs activités, et nous constatons en ce début de déconfinement, une reprise plutôt favorable de l’activité VO au sein de notre division véhicules particuliers. Notre division véhicules commerciaux (VC) a quant à elle repris sans trop d’accrocs le plan de livraison de ses carnets de commandes", explique-t-il.