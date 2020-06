Volkswagen valide ses projets communs avec Ford

L’alliance mondiale entre les deux constructeurs prend de l’épaisseur avec le feu vert accordé par le conseil de surveillance de Volkswagen à une série de projets communs. Au menu, de l’électrique et de l’utilitaire léger.

Une nouvelle étape qualifiée de "majeure" a été franchie dans l’alliance mondiale voulue par Volkswagen et Ford. Le conseil de surveillance de Volkswagen AG vient d’approuver la première tranche de projets communs avec la signature de nouveaux contrats de coopération. Ford Motor Company devrait faire de même prochainement.

Ces premières coopérations porteront sur l’électrification et les véhicules utilitaires légers. La plateforme modulaire électrique (MEB) de Volkswagen sera utilisée par Ford pour la fabrication d’un véhicule électrique en Europe. Il sera également question d’un pick-up de taille moyenne développé par Ford et adapté par Volkswagen Véhicules Utilitaires sur certains marchés non précisés à ce stade.

Pas de participation croisée

Deux autres projets de véhicules seront au programme. Volkswagen Véhicules Utilitaires sera responsable du développement d’un fourgon de livraison urbaine, tandis que Ford supervisera la planification d’un fourgon sur le segment des utilitaires d’une tonne de charge utile.

Les deux partenaires travaillent en parallèle sur d’autres projets communs, notamment sur le véhicule autonome. Il est question d’un investissement par Volkswagen dans la start-up Argo AI, une filiale de Ford spécialisée dans l’intégration d’intelligence artificielle.

"Avec cette coopération, les deux constructeurs espèrent réaliser des synergies substantielles en termes de coûts de développement ainsi qu’au niveau de la production", commente Volkswagen dans un communiqué. Rappelons que cette alliance mondiale n’implique pas de participation croisée entre les deux entreprises.