Audi France propose de réserver via un acompte ses VN et VO en stock.

Audi met ses stocks de VN et VO en ligne

Pour aider à la vente des stocks de VN et VO, notamment disponibles dans son réseau, Audi vient de lancer son site permettant une réservation en ligne. La France s’impose en tant que pilote de cette initiative.

Pour donner un peu de couleurs à la trésorerie des investisseurs mais aussi permettre le redémarrage des usines sans créer d’embouteillage dans les parkings des concessionnaires, une solution : donner un grand coup d’accélérateur sur les ventes de véhicules en stock. Pas toujours facile alors que la période de confinement vient juste de prendre fin et que les réticences de clients à se déplacer en concession peuvent subsister. C’est dans le contexte qu'Audi France expérimente depuis quelques jours la mise en ligne sur son site des stocks de véhicules neufs et d’occasion disponibles, avec, à la clé, la possibilité de réserver en ligne. Actuellement, environ 4 300 VN et 5 400 VO disponibles à travers toute la France peuvent être réservés par les clients, pendant sept jours, au moyen d’un simple acompte, non débité, de 100 euros.

A charge ensuite au concessionnaire choisi au moment de la réservation de contacter le client afin de finaliser la commande, avec, potentiellement, une reprise, un financement, ou encore des prestations liées aux personnes ou aux biens. Cette initiative sera progressivement déployée sur d'autres marchés européens, avec un premier pays, l’Espagne, en juin. En France, le constructeur met aussi l’accent sur une politique commerciale avantageuse pour déclencher les ventes de véhicules en stock. Au programme, pour les VN, six mois de loyers offerts sur tous les modèles sauf la R8. Certains modèles de VO sous labels bénéficient quant à eux de deux ans d’entretien offerts et d’une offre de financement à un taux à partir de 0,9 %. S’ajoute l’assurance perte emploi gratuite.

Le réseau essentiel

Ici donc, pas question de faire l’impasse sur le réseau comme l’explique la marque. "Le digital vient en plus pour apporter de la visibilité aux stocks des concessionnaires, il s’agit avant tout d’un outil d’aide à la vente. Nous n’allons pas nous priver de la force de nos 141 points de vente. D’ailleurs, nous voyons beaucoup de pure player qui viennent aujourd’hui sur le physique", explique un porte-parole de la marque allemande. Justement, dans le pays natal de la marque, les choses sont beaucoup plus avancées. Non seulement la réservation est ligne est disponible depuis l’année dernière, mais le groupe Volkswagen a confié à Audi la mission de tester un site de vente en ligne des VN incluant, cette fois, toutes les étapes d’un achat, de la reprise à la livraison. Le module de financement n’est toutefois pas encore proposé, le projet est en cours de peaufinement avec la captive du constructeur.

"L'objectif est d'offrir une solution numérique complète, sans contact et disponible 24h/24 et 7j /7, qui couvre de manière pratique toutes les étapes du processus d'achat d'une voiture, de l’achat à la livraison à l’endroit souhaité", souligne Martin Wallenborn, responsable du développement commercial en Allemagne chez Audi.