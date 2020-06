En 2019, les 420 concessionnaires français adhérents de Das WeltAuto ont écoulé plus de 120 000 VO.

Das WeltAuto lance une offensive en juin 2020

Le label occasion du groupe Volkswagen ouvre une fenêtre de promotions sur un large stock de véhicules durant le mois de juin 2020. Les 420 concessions adhérentes au programme en bénéficieront.

Les véhicules d'occasion vendus sous les drapeaux Das WeltAuto, le label du groupe Volkswagen, vont faire l'objet d'une vaste campagne promotionnelle à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la fin du mois. En France, ce sont ainsi 420 distributeurs adhérents au programme qui proposeront quelque 14 000 VO sur le site internet associé.

Volkswagen, Seat, Skoda et Volkswagen Utilitaires sont éligibles à cette opération baptisée "Les grandes portes ouvertes". Les exemplaires auront moins de 7 ans et feront l'objet de 90 points de contrôle avant leur commercialisation. Les clients se verront proposer des solutions de financement à taux réduits (0,9 % pour un crédit de 36 mois, par exemple), offrir le premier entretien (2 000 km ou 1 mois) et auront la garantie d'une offre de reprise si nécessaire.

En 2019, les 420 concessionnaires détenteurs du panneau Das WeltAuto (plus de 95 % des sites) ont écoulé plus de 120 000 VO, à travers le pays. Selon les chiffres officiels qui nous ont été communiqués, le prix moyen s'élevait alors à 17 480 euros chez Volkswagen, à 14 270 euros chez Skoda et à 13 000 euros chez Seat. La moyenne d'âge des produits vendus allant de 24 mois chez Seat à 27 chez VW.