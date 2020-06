Le VO âgé truste le bilan du mois de mai

Encore sous l'influence du confinement, les professionnels n'ont pas pesé bien lourd dans les transactions de VO en mai 2020. Les échanges entre particuliers allant bon train, les produits âgés ont réalisé les volumes les plus importants.

Quand les pros ne sont pas là, les vieux VO dansent. D'après les données statistiques publiées par AAA Data, près d'un tiers des transactions de véhicules d'occasion, en mai 2020, a concerné un exemplaire comptant entre 8 et 15 ans de service. Si l'on ajoute ceux de la catégorie de plus de 15 ans, alors les chiffres font état d'une pénétration dépassant les 53 %, sur un marché français qui a totalisé 320 992 changements de propriétaire (-33,6 %), durant le mois.

Et pour cause, en sortie de confinement, ce sont les particuliers qui ont pris l'avantage. Leur influence a donc fait pencher la balance en faveur des VO les plus anciens. En trustant, comme à leur habitude, tous les segments des VO de plus de 6 ans, ils ont représenté 64,2 % des échanges, soit 205 987 unités. En face, les professionnels ont gardé la main sur les segments les plus récents, du 0 Km au VO de 5 ans, mais ceux-ci ne cumulent qu'une faible pénétration de 35,8 %, dont à peine 17,8 % pour les moins de 2 ans.

Depuis le début de l'année, il s'est majoritairement échangé des VO de 8-15 ans. Ils représentent 30,6 % des transactions. D'ailleurs, plus d'une vente sur deux traite d'un véhicule de plus de 8 ans, avec 910 319 unités sur un total de 1 769 040. Les VO de 2-4 ans pèsent 13,4 %, contre 11,7 % pour ceux de 5-8 ans. Avec 6,2 % de pénétration, les VO de moins de 6 moins de mise en circulation sont les plus demandés dans le segment des véhicules récents. A ce titre, ils perdent 15 % de volume après 5 mois, en comparaison à 2019, ce qui en fait la niche la moins impactée.

Pour finir, soulignons que le décompte du mois de mai accorde un poids de 62,3 % aux particuliers contre 37,7 % aux professionnels. Depuis le début de l'année 2020, les ventes entre particuliers représentent 62,7 % du total, contre 37,3 % pour le BtoC, d'après les relevés de AAA Data.