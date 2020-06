L'effet portefeuille joue en faveur du marché de l'occasion

Le déconfinement a permis aux transactions de véhicules d'occasion de reprendre du rythme en mai 2020. Les dossiers en attente ont pu être finalisés et ont contribué à cumuler près de 321 000 reventes, atténuant l'effet d'inertie.

Les professionnels en avaient le sentiment, les chiffres en ont donné la confirmation. Le marché des véhicules d'occasion a repris des couleurs. Selon les données statistiques de AAA Data, les services administratifs ont enregistré 320 989 changements de cartes grises durant la période, soit 33,6 % de moins qu'en mai 2019. Après un mois d'avril d'arrêt pratiquement total, il y a matière à reprendre confiance.

Il faut néanmoins apprécier ce volume avec discernement. Comme l'indiquait encore récemment Gérard Alfaro, le directeur général d'Oxylio, dans nos colonnes, une large part de ces immatriculations de VO est liée à des reports de livraisons initialement programmées en mars 2020. Les portefeuilles assainis, le mois de juin devrait en révéler davantage sur la véritable tendance de consommation, qui selon nos indicateurs laisse présager d'une recherche active de VO, en France. Toujours est-il que ces résultats de mai portent à 1 769 038 le nombre de VO échangés depuis le début de l'année (-26,2 % par rapport à 2019).

Signe d'un retour vers la normale, Renault a repris sa première place en volume mensuel, perdue au profit de Peugeot en avril. BtoC et CtoC confondus, les véhicules de la marque au losange ont totalisé 64 991 transactions (-34,8 %), contre 58 774 pour Peugeot (-33,8 %), 34 687 pour Citroën (-37,4 %) et 25 187 pour Volkswagen (-32,2 %). Avec des reculs allant de 36,1 % à 37,6 %, les VO des marques Opel (9 951 unités), Fiat (8 919 unités), Nissan (8 309 unités) et Toyota (7 64 unités) sont bien au-delà de la moyenne du mois de mai.

Parmi les performances qui sortent du lot, il faut, en revanche, retenir celles de BMW (14 258 transactions ; -27,6 %), de Dacia (7 924 transactions ; -23,8 %), de Mini (4 628 transactions ; -25,7 %), de Seat (4 571 transactions ; -29,9 %), de Kia (3 036 transactions ; -28,6 %), de Suzuki (2 868 transactions ; -23,6 %) et de Skoda (2 126 transactions ; -26,9 %) qui, dans le haut du classement, ont fait mieux que la moyenne nationale.